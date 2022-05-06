拒開「兒童綠色通道」？許淑華質疑柯市府態度轉彎：缺乏同理心

▲台北市議員許淑華。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎本土疫情升溫，由於疫苗在近期才開放到6歲以上接種，導致今年在疫情爆發的過程中，不少國小成為疫情重災區。北市議員許淑華日前質詢時要求市府增設兒童綠色通道，加速低齡層的篩檢與治療，當時衛生局長黃世傑允諾，但隔日市府即因「用藥複雜暫無法進行」暫時不願加開。對此，許質疑，柯市府團隊的行事風格，是否跟柯市長一樣缺乏同理心？

許淑華表示，自己接受一位年輕媽媽投訴，她的小孩快篩陽性，趕緊到醫院排隊PCR篩檢，等了一個半小時。不但小孩累了、口也渴了，接著再等待取藥（因為兒童沒有成藥可以服用，一定要等醫師開藥使用），而且5歲以下兒童仍沒有疫苗可以施打，在這波疫情當中屬於最弱勢的一群，「家長那無奈的心情怎麼不令人痛心？」

許淑華說，5月3日在警政衛生部門質詢時，她直接反映這個問題，依據教育局提供的資料顯示，台北市目前染疫的孩童約833人，因此要求衛生局加開「兒童綠色通道」，可以讓兒童能第一時間趕緊篩檢趕緊取藥，讓孩童服用，降低成為併發症或中、重症的風險。

「衛生局黃局長當下表示有需要會處理，這樣有同理心的承諾溫暖了多數的家長。」許淑華表示，僅僅不到12小時，衛生局卻又公開表示「用藥複雜暫無法進行」，不知道用藥複雜是否是真正的理由？用藥複雜就可以不加開嗎？這種冷漠的態度實在難以令人無法接受。

許淑華說，反觀高雄市長陳其邁都願意克服這點，早就已經設立了小兒快篩陽性社區特別門診、9家醫院附設小兒科特別門診，且5月7日正式啟用。

許淑華表示，大家本來都非常感謝台北市願意加開「兒童綠色通道」讓家長們放心，但是現在又落空，「市民們在疫情中所期待的就是市府專業團隊願意挺身而出，而不是把問題留給家長」，柯市長自稱亞斯伯格以沒有同理心而自豪，但我始終相信在第一線看過家長焦慮又無奈的醫療團隊不至於如此。

「我還是要代表家長們請問市府層級為何政策忽然轉彎？」許淑華問，到底是誰指使？誰授意？還是政策反覆是柯市府日常的常態？請大家評評理吧。

「為兒童爭取加開綠色通道有這麼難嗎？兒童有優先權利辦不到嗎？」許淑華說，要再次詢問柯文哲開設「兒童綠色通道」高雄能，為何台北不能？我不想再看見家長們失落的神情，請不要再次辜負了大家的期待，籲柯市府團隊不要用莫名其妙的政治語言，來犧牲兒童就醫的權利。