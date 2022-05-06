議員質疑拒開兒童綠色通道　北市：已協調開設兒童防疫門診

▲北市府發言人陳智菡。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

針對台北市議員許淑華質疑北市府拒開兒童綠色通道，台北市政府發言人陳智菡表示，針對兒童防疫門診與兒童綠色通道的開設，市府內部原本就已有討論，衛生局也正在與醫療機構協調，只是有許多細節必須處理。陳表示，北市已協調婦幼醫院開設兒童防疫門診，會盡速上線。

陳智菡說，防疫相關的需求愈來愈大，但醫療量能卻無法無限制擴充，柯文哲市長一直在全市醫療量能與需求之間做評估與整體調度，並非如許淑華議員所指稱的沒有同理心。

陳智菡表示，北市府希望能照顧到所有人--包含確診者、被隔離者、長者婦孺、當然更包含醫護人員，北市已協調婦幼醫院開設兒童防疫門診，會盡速上線，也希望議員能與所有防疫人員站在同一陣線。

北市議員許淑華日前質詢時要求市府增設兒童綠色通道，加速低齡層的篩檢與治療，當時衛生局長黃世傑允諾，但隔日市府即因「用藥複雜暫無法進行」暫時不願加開。對此，許質疑，柯市府團隊的行事風格，是否跟柯市長一樣缺乏同理心？

「衛生局黃局長當下表示有需要會處理，這樣有同理心的承諾溫暖了多數的家長。」許淑華表示，僅僅不到12小時，衛生局卻又公開表示「用藥複雜暫無法進行」，不知道用藥複雜是否是真正的理由？用藥複雜就可以不加開嗎？這種冷漠的態度實在難以令人無法接受。