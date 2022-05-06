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恆大4月銷售額破百億　許家印：對債權人來說太重要了！

▲恆大集團創辦人許家印,恆大地產樓盤。（圖／CFP）

▲恆大集團。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

深陷債務危機的大陸房地產商中國恆大4月合約銷售額為30.9億元人民幣（約138.5億元新台幣），較先前7個月的慘況大幅改善。對此，恆大創辦人許家印表示，「銷售的恢復，對恆大、對業主、對上下游合作夥伴、對所有債權人來說，太重要了、太重要了。」

許加印在月度會議上提到，恆大集團從大年初六就啟動了復工復產工作，目前已實現562個保交樓項目正常施工、179個保交樓項目正在復工復產過程中，「努力實現所有保交樓項目全面正常施工，堅決完成5月份10萬套的交樓目標。」

▼恆大集團創辦人許家印。（圖／CFP）

▲恆大集團創辦人許家印,恆大地產樓盤。（圖／CFP）

許加印指出，在商品房營銷方面，他們深刻地認識到銷售的重要性，沒有銷售，就無法完成全部保交樓的任務；沒有銷售，就不可能走出困境、還清債務，「從去年9月到今年3月，公司每月銷售額僅兩三千萬元，銷售已基本處於停止狀態。」

許加印說，去年12月份、今年2月份他們兩次啟動銷售，都沒有成功，壓力之大，不可想像，4月初，藉助工程建設轟轟烈烈的有利條件，精心策劃，第三次全面啟動營銷工作，「這次我們成功了，4月份實現銷售30.9億元的輝煌業績。」

許加印強調，「銷售的恢復，對恆大、對業主、對上下游合作夥伴、對所有債權人來說，太重要了、太重要了。」

不久前，恆大才在內部發出《關於下發4月份第四周及黃金周銷售任務的通知》，其中提到，為推進各地區公司加快復工復產，加強4月及黃金周的銷售工作，規定4月份第四周及黃金周的銷售任務為10億元。

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