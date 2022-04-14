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社會 社會焦點 保障人權

澎恰恰遭「補一刀」　清償小組北檢按鈴告佩真：非常不應該

▲▼「Halo-Mavis國際連線」代購直播與「王參郎嚴選」邀約資深藝人澎恰恰，以每集25萬元的酬勞為平台帶貨直播，並於今日正式簽約。簽約儀式由王三郎、林秉文、Mavis及澎恰恰共同參與。（圖／記者湯興漢攝）

▲資深藝人澎恰恰。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

正努力還債的藝人澎恰恰被藝人佩真公開喊話「澎哥請還我錢」，澎恰恰昨爆氣PO文還擊「縱然我是社會矚目的負債者，還是需要守護尊嚴」，今2名自稱澎恰恰清償小組辦公室成員的男子，到台北地檢署按鈴控告佩真涉犯妨害名譽等罪嫌，強調佩真的言論與事實不符，已讓澎恰恰身受其害，要求「佩真小姐，還給澎哥社會輿論的公正」。

澎恰恰前年（2020年）宣布因負債2.4億元而破產，2年來，媒體不時報導澎恰恰獲得貴人相助、努力工作還錢的訊息，他去年（2021年）和藝人佩真合作直播賣泡菜，向佩真借46萬元，前天佩真公開喊話「澎哥請還我錢」，讓澎恰恰覺得很受傷。

▲▼自稱藝人澎恰恰清償小組成員的張姓男子（棒球帽）與簡姓男子（毛帽墨鏡），到台北地檢署按鈴控告藝人佩真涉嫌妨害名譽 。（圖／記者黃哲民攝）

▲自稱藝人澎恰恰清償小組成員的張姓男子（左戴棒球帽）與簡姓男子（右戴毛帽墨鏡），到台北地檢署按鈴控告藝人佩真涉嫌妨害名譽。（圖／記者黃哲民攝）

澎恰恰昨天爆氣PO文回擊佩真，認為對方所言不實，但「一個可憐母親的訴求，很容易引導成澎恰恰什麼都要騙，殺傷力很大很大」，他認為佩真的舉動無疑是對他「再補上一刀」，他強調自己「不回應，不代表默認一切」，他不管帳，所以不清楚欠佩真的錢，有無從賣泡菜的酬勞分期歸還，可是「縱然我是社會矚目的負債者，還是需要守護尊嚴」，揚言「必要時請公權力介入」。

今上午2名自稱「澎恰恰債務處理暨文創作品國際發展辦公室」成員的簡姓、張姓男子，帶著一袋文件到北檢按鈴申告，聲稱要提起「鄒佩真（沈玉琳前女友）名譽毀損等刑事告訴」。

▲▼自稱藝人澎恰恰清償小組成員的張姓男子（棒球帽）與簡姓男子（毛帽墨鏡），到台北地檢署按鈴控告藝人佩真涉嫌妨害名譽 。（圖／記者黃哲民攝）

▲自稱藝人澎恰恰清償小組辦公室發言人的張姓男子。（圖／記者黃哲民攝）

張男自稱辦公室發言人，受訪強調一、兩個月前，已密集執行澎恰恰還債動作，他們負責澎恰恰親朋好友這一塊，陸陸續續聯絡完畢，事先也請佩真不要再有這樣的言語行動，但佩真依然如此，昨天的媒體報導更出現「欠錢很大嗎」等字句。

張男表示，佩真對澎恰恰不實的一些言語，造成澎恰恰身受其害，所以必須提告，並備妥證據，證明佩真所言跟事實不符，請「佩真小姐，還給澎哥社會輿論的公正」，若佩真與泡菜業者合作不愉快，應自行重新談判，「而不是回過頭來，把這個重責大任交給澎哥」，把兩者的紛紛擾擾，倒打澎恰恰一耙，「這是非常不應該的行為！」

張男並呼籲「我們都在還（錢），也在幫忙，相信見義勇為的人很多，我們都屬於正能量，不要有負能量加諸在澎哥身上，謝謝！」

▲▼自稱藝人澎恰恰清償小組成員的張姓男子（棒球帽）與簡姓男子（毛帽墨鏡），到台北地檢署按鈴控告藝人佩真涉嫌妨害名譽 。（圖／記者黃哲民攝）

▲自稱藝人澎恰恰清償小組辦公室總召集人的簡姓男子。（圖／記者黃哲民攝）

至於為何提告要特別強調佩真是「沈玉琳前女友」、沈玉琳與本案有無關係，自稱辦公室總召集人的簡姓男子說，沈玉琳和本案無關，辦公室也沒對沈玉琳做任何聯繫與訴求，「但是因為她（指佩真）一直頂著沈玉琳的光環」，連床上私事都拿來消費沈玉琳。

簡男表示：「所以我們希望佩真小姐的言行，能夠在社會法律的層面上，多加思量。」他說，查證廠商確實有支付貨款給佩真，佩真對澎恰恰不實言論，已經毀損名譽，所以會口頭申告佩真涉嫌妨害名譽罪嫌，是否構成詐欺或背信，有待檢察官查明。

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