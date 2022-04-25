許家印大哥涉600起財務訴訟　主營公司廣州雅旭為恆大裝修總包商

▲恆大集團房產建案在裝修裝飾工程的總承包商為廣州雅旭公司。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

許家印執掌的恆大集團出現金融危機後，許家印大哥許家欽也被爆出實際控制的廣州雅旭裝飾工程有限公司（廣州雅旭）自2021年下半年至今，涉及超過600起數額不等的商票、欠款及施工糾紛，被大陸各地的分包商提起訴訟。據悉，廣州雅旭是恆大集團地產業務的主要承包商之一，在裝修裝飾工程方面則是最大的總承包商。

▲許家欽為廣州雅旭公司的大股東。（圖／翻攝愛企查）

《澎湃新聞》報導，工商登記及公開的訴訟紀錄顯示，廣州雅旭涉訴紀錄高達670條，其中超過600條是作為被告，87%的訴訟案都是2021年8月，即恆大集團暴雷之後發生，最新一則有關票據糾紛訴訟的開庭時間，已經排到2022年7月22日。

根據大陸工商登記資訊顯示，許家欽是廣州雅旭的大股東，持股比例為80%，另外20%股份的持有者許火健是廣州恆大實業集團的高管，該公司的法人則為許家印的妻子丁玉梅。

相較於許家印經常出現在媒體前，許家欽顯得有些低調隱秘，罕在公開場合露面。許家欽名下實控公司僅廣州雅旭一家，曾承接西安、包頭、廣州等多地恆大項目的裝修裝飾工程。

許家欽曾於2019年1月現身聚台崗村，料理父親許賢高的後事。當地村民曾透露，每年清明節都是由許家欽回鄉掃墓。此外，許家的祖墳已成為聚台崗村的一處「景點」，如想入內參觀，必須經村委會及許家人許可後方能進入，否則只能在陵園外遠觀。