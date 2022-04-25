　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

許家印大哥涉600起財務訴訟　主營公司廣州雅旭為恆大裝修總包商

▲恆大集團在湖北襄陽的一處房產建案。（圖／CFP）

▲恆大集團房產建案在裝修裝飾工程的總承包商為廣州雅旭公司。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

許家印執掌的恆大集團出現金融危機後，許家印大哥許家欽也被爆出實際控制的廣州雅旭裝飾工程有限公司（廣州雅旭）自2021年下半年至今，涉及超過600起數額不等的商票、欠款及施工糾紛，被大陸各地的分包商提起訴訟。據悉，廣州雅旭是恆大集團地產業務的主要承包商之一，在裝修裝飾工程方面則是最大的總承包商。

▲許家欽為廣州雅旭公司的大股東。（圖／翻攝愛企查）

▲許家欽為廣州雅旭公司的大股東。（圖／翻攝愛企查）

《澎湃新聞》報導，工商登記及公開的訴訟紀錄顯示，廣州雅旭涉訴紀錄高達670條，其中超過600條是作為被告，87%的訴訟案都是2021年8月，即恆大集團暴雷之後發生，最新一則有關票據糾紛訴訟的開庭時間，已經排到2022年7月22日。

根據大陸工商登記資訊顯示，許家欽是廣州雅旭的大股東，持股比例為80%，另外20%股份的持有者許火健是廣州恆大實業集團的高管，該公司的法人則為許家印的妻子丁玉梅。

相較於許家印經常出現在媒體前，許家欽顯得有些低調隱秘，罕在公開場合露面。許家欽名下實控公司僅廣州雅旭一家，曾承接西安、包頭、廣州等多地恆大項目的裝修裝飾工程。

許家欽曾於2019年1月現身聚台崗村，料理父親許賢高的後事。當地村民曾透露，每年清明節都是由許家欽回鄉掃墓。此外，許家的祖墳已成為聚台崗村的一處「景點」，如想入內參觀，必須經村委會及許家人許可後方能進入，否則只能在陵園外遠觀。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►國民品牌「三花」打6折！內衣褲、襪子該掃貨了

ET快訊
悍將大規模異動！　蔣智賢、陽耀勳、王勝偉等5人下二軍
確診了怎麼辦？　醫分享輕症居家「自救5招」
「陳時中迫於地方首長不敢鬆綁」　他曝解封時間點：由不得你！
疫情記者會二度延後「16時30分→18時」　網驚：出大事？
阿公要小三孫女不可婚前性行為！　帶廁所親自示範
快訊／新北今+1861例　居家照護破6千人
快訊／田馥甄演唱會延期！　4場最新時間出爐
快訊／居隔縮短「3+4」上路時間公布？　陳時中18：00說明
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

寧波血癌女孩上海確診就醫先拒後收　一早前往醫院又被拒

追求極端「休克」政策　梁建章：別讓過度防疫措施毀掉中國經濟

解放軍戰機墜毀河南　2軍官跳傘逃生..村民狂問金髮機師是誰？

北京超市湧囤貨潮「雞蛋11點售罄」　店員忙翻：不夠就把我賣了

許家印大哥涉600起財務訴訟　主營公司廣州雅旭為恆大裝修總包商

驚悚！開車聽見奇異巨響　車保險桿被「這條線」割裂　

直擊／北京4天激增逾40例　篩檢站現「超長人龍」大爺嘆沒在怕的

淚目！保母住電話亭5天「腳都直不起來」 老家醫療隊上海神救援

美超預期調整貨幣政策　陸前財政部長：高度警惕熱錢從中國撤出

陸首現Omicron BA.2.3變異株　煙台新增感染者36例為同一傳播鏈

醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

6歲兒「以為被討厭」跪求：拜託一起生活　《我們離婚了2》Eli心碎…前妻哽咽道歉

女童醬油倒餐桌惡搞餐廳3次　還開倉庫門！店家：多好奇？

美人魚水下優雅慢游　嘴吐愛心泡泡甜互動

陸野猴當街「擄走3歲娃」　撲倒拖行...路人飛奔營救

巨肌型男廚師快手刀工　狂切米粒、超薄小黃瓜

寧波血癌女孩上海確診就醫先拒後收　一早前往醫院又被拒

追求極端「休克」政策　梁建章：別讓過度防疫措施毀掉中國經濟

解放軍戰機墜毀河南　2軍官跳傘逃生..村民狂問金髮機師是誰？

北京超市湧囤貨潮「雞蛋11點售罄」　店員忙翻：不夠就把我賣了

許家印大哥涉600起財務訴訟　主營公司廣州雅旭為恆大裝修總包商

驚悚！開車聽見奇異巨響　車保險桿被「這條線」割裂　

直擊／北京4天激增逾40例　篩檢站現「超長人龍」大爺嘆沒在怕的

淚目！保母住電話亭5天「腳都直不起來」 老家醫療隊上海神救援

美超預期調整貨幣政策　陸前財政部長：高度警惕熱錢從中國撤出

陸首現Omicron BA.2.3變異株　煙台新增感染者36例為同一傳播鏈

台股有望跌深反彈？分析師點出觀察指標

監院批華視連日發布不實新聞　監委指造成社會不安要查

往來霧台三地門注意！台24線部分路段未開車頭燈將挨罰

房東限「月底前搬走」李安么子急找房！　李淳當無殼族：不想靠爸

快訊／不公布足跡+1！桃園採重點疫調：避足跡已非防疫策略

謝英士／不及格的地球日獻禮　別讓淨零願景淪為空話

大燈一照！他驚見長髮正妹露「白底黑絲襪」...怨：差點回不了

嘉義市+9！跟進不公布確診者足跡　明起住宿型長照禁探視　

富邦大規模異動　蔣智賢、陽耀勳、王勝偉等5人下二軍

雲林+14！高中以下游泳課全面暫緩　褒忠鄉小學、幼園停課1週

機車姨尬轎車：一定要切過去！　連試2次45度角「鬼切式轉彎」

大陸熱門新聞

上海封城夫煮水餃偷吃光　大肚妻心死

正妹歌手桌邊唱歌遭潑酒！真相逆轉網氣炸

6旬爺摟嫩妹　年輕小伙：我輸在哪

北京超市擠爆「架上被掃光」　上海給血淚11點教訓

3歲女童慘成獵物被野猴當街擄走！駭人影片曝

上海外送員車禍失血逾1小時　等不到救護車亡

淚目！保母住電話亭5天「腳都直不起來」 老家醫療隊上海神救援

車保險桿被「這條線」割裂

上海增51死創單日新高 張文宏：高齡及重症救治面臨挑戰

直擊／北京篩檢站現「超長人龍」

丁來富接解放軍對台一線部隊新帥 刊文稱：軍不思戰，國之大難

港專家：香港400萬人染疫　已築起免疫屏障

解放軍戰機墜毀河南

北京印發「保障物資通告」

更多熱門

相關新聞

特戰士官轟爆討債人大逆轉　嗜賭狂借錢內幕曝

特戰士官轟爆討債人大逆轉　嗜賭狂借錢內幕曝

陸軍特戰吳姓士官疑似被債務逼急了，21日約鄭姓錢莊人員談判破裂，一怒之下在車內朝鄭男頭部開了2槍，然後把鄭男載到新北福和橋下丟包，隨即換車逃逸，外界原以為吳男因受不了吸血錢莊，精心策畫殺人棄屍，但檢警追查發現，原來吳男擔心遇到不測，找昔日同袍邱姓男子支援掩護，由邱男把吳男的車子開到橋下交給吳逃逸使用，北檢訊後將吳男殺人未遂聲押禁見，邱男則交保5萬元。

永康警連續查獲養生會館色情交易

永康警連續查獲養生會館色情交易

創新高！中央政府總決算賸餘2971億

創新高！中央政府總決算賸餘2971億

鐵鎚幫暴力討債！欠7萬「每10天利息7千」

鐵鎚幫暴力討債！欠7萬「每10天利息7千」

逼前女友「欠債肉償」　噁男軟2次慘了

逼前女友「欠債肉償」　噁男軟2次慘了

關鍵字：

恆大港股中國恆大交易停牌恆大物業債務許家印許家欽廣州雅旭

讀者迴響

熱門新聞

染Omicron和感冒「咳嗽不一樣」！醫1句話曝關鍵差異

金曲歌王爆「無套出軌20歲嫩妹」　愛妻血淚痛訴：當時我還懷孕

傳新增確診再破5000　疫情記者會延後召開

醫示警：台灣才剛開始！「這3樣東西」準備好

連10天破千！醫籲別去這些場所　2地方戴好口罩

北市19歲憲兵遭開4槍擊斃　西裝歹徒搶走步槍

8點上班尖峰「基隆路1現象」他驚呆！雙北人超有感

老公確診了！她完美落實「指揮官這句話」　網淚讚爆

快訊／Leo王外籍妻疑發聲「要戴保險套」！

快訊／指揮中心記者會延至16:30以後

快訊／3＋4簡報曝光！自主防疫期間禁內用　可正常上班、買生活用品

網爆勾惡幫主身份是「網路歌手」！真面目激似敖犬

網紅媽2小孩停課「秒訂飯店玩」！PO度假照被轟

即／高雄+123！恐怖麻將館又來了

上海封城夫煮水餃偷吃光　大肚妻心死

更多

最夯影音

更多
醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處

醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處
連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面