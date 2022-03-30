許家印打7折賤賣深圳296坪豪宅　買家先備妥4.3億才可看房

▲許家印位於深圳的豪宅示意圖。（圖／翻攝中國基金報）

記者魏有德／綜合報導

深圳地產仲介商昨（29）日釋出一套深圳灣一號980分公尺（約296.45坪）的豪宅。這則豪宅經仲介方確認為恆大集團創辦人許家印的豪宅，市場價為4億元人民幣（約17.2億元新台幣），如今開價打7折賣2.8億元人民幣（約12.04億元新台幣），此外，買家看房還有條件，須先準備1億元人民幣（約4.3億元新台幣）提供仲介驗資。

▲恆大集團創辦人許家印。（圖／CFP）

《中國基金報》報導，恆大集團自面臨流動性問題後，為了讓公司保持正常運營，許家印從2021年7月1日起，個人已拿出70億（人民幣，下同）現金幫助恆大渡過危機。這些資金主要用於恆大兌付每月10%的理財產品、總部員工發薪、償還到期境內外公募債利息等。

至於許家印提撥恆大的70億元資金，主要來自他個人的抵押股票、出售位於香港的別墅、賣掉私人飛機，以及將位於深圳灣一號和廣州珠江新城自住的豪宅甩賣變現。

▲許家印位於深圳的豪宅擁有無邊際游泳池。（圖／翻攝中國基金報）

公開資訊顯示，這間位於深圳的深圳灣一號豪宅為整層獨戶設施，權狀面積約296.45坪，內部空間為四房四廳，包括中西式廚房、四間功能房、避難室、酒窖、雙工人套房及無邊際游泳池。

至於豪宅所在的深圳灣1號建築位於後海中心區，緊鄰深圳灣內湖的一線海景區域，該區域為集辦公、居住、飯店和商業於一體的高級住商混合區塊，成為後海地區代表性建築群，至於深圳灣一號的最新的房價為29.5萬元人民幣／平方公尺（約419萬元新台幣／坪）左右。