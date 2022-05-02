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大陸 大陸焦點 特派現場

疫情封路困高速！貨車司機「2袋麵包撐8天」遭貼封條禁止開窗下車

▲▼疫情下的貨車司機。（圖／翻攝自網易新聞）

▲疫情下的貨車司機。（圖／翻攝自網易新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

「這次比2020年初感覺還要難，」疫情之下，身背家庭生計的大陸貨車司機們，被按下了煞車鍵和轉向燈，嚴格的防疫措施讓送貨之路變得更複雜了，滯留高速服務區、車上隔離等遭遇隨之而來。「太難了」，成為他們口中出現最頻繁的詞語，多名司機在影片中哭訴「快撐不下去了」。

近期大陸本土疫情多點頻發，在高德地圖上，因疫情防控而使得高速封路的紅色標識密密麻麻。貨運受阻的情況從上海及長三角，擴散到大部分地區。高速公路變成了一張網，將行程碼、健康碼、核酸檢測中任意一個不符合要求的司機網住。服務區、高速口、國道口停滿了貨車，有些高速口堵的車能有2公里長。

一些司機記錄下被貼封條的場景，大白（穿防護衣的防疫工作人員）隔得遠遠的，手舉著牌子，上面寫著「不要開窗」、「不要下車」。貼上封條前，大白會從車窗外面遞進來一個塑膠盒，給司機方便用。

貨車司機聚集的平台「卡友地帶」發起話題討論，短短兩天有1300人關注該話題，近百人講述了各自的困境，其中有司機感概，「這次比2020年初感覺還要難。」

4月5日，杭州半山防疫檢查站，被困在車上、連吃了8天麵包的貨車司機陳師傅，在拿到飯盒、八寶粥等物資時，忍不住嚎啕大哭。4月11日，一名河南女貨車司機，在影片中哭訴「真的快撐不下去了」。

▲▼疫情下的貨車司機。（圖／翻攝自網易新聞）

▲貨車司機收到食物大哭。（圖／翻攝自網易新聞）

據《中國新聞周刊》報導，3月31日，貨車司機朱文強在上海嘉定卸完一車柳丁後，想趕在上海封閉前夕連夜出城，沒想到，江蘇境內各個高速口都不允許經過上海的車輛下車。無奈之下，他停在了蘇州的一個服務區，滯留至少18天。

根據今年三月「中國貨車司機調研課題組」對1800名貨車司機的問卷調查，貨車司機面臨著淨收入低谷的困境，因疫情導致的行程碼帶星、核酸檢測不便、滯留等問題也嚴重影響貨車司機的工作和生活。調查顯示，約一半的卡車司機今年3月在路上滯留了1至3次，8%的人滯留了10次以上。9.4%的人稱最長一次滯留達到7天以上。

▲▼疫情下的貨車司機。（圖／翻攝自網易新聞）

▲貨車司機常常困在高速路上。（圖／翻攝自網易新聞）

據美國《紐約時報》報導，47歲的楊先生是一家物流貨運公司的老闆。政府執行嚴格的清零政策，對他的主要貨運路綫——從北京到廣東之間兩千多公里高速路沿綫的數十座城市實施了旅行限制和封鎖，許多卡車司機困在路上。貨運價格在幾周內上漲了兩成。

楊先生說，「在物流行業幹了28年，從沒看到過這麼混亂的情況。有許多緊急問題需要處理。」他估計，自己在3月賠了十幾萬（人民幣）。

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疫情貨車司機大陸

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