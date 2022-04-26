害5歲妹重殘！宜蘭保母夫妻「簡訊全是凌虐成果」　律師震驚吐1句

▲宜蘭無照保母曾冠羚。（圖／記者吳銘峯攝）

記者周亭瑋／綜合報導

宜蘭這對冷血夫妻曾冠羚與許鈞恩，之前一個月收2萬元保母費，結果竟用各種手段凌虐5歲妹妹，害她腦傷、右半邊癱瘓、右眼失明。對此，律師呂秋遠震驚直言，看到了可怕的惡意瀰漫在他們的簡訊裡，「彷彿就是以虐待孩子當作唯一的生活樂趣。」

當時妹妹母親透過臉書，找到宜蘭保母曾冠羚夫婦，約定每月交2萬元，讓女兒與曾女、許男同住，而單親的她則在外縣市打拚賺錢；怎料，托育的1個多月裡，寶貝女兒竟被毒打、逼喝尿，直到去年3月初，妹妹因口吐白沫被許男緊急送往醫院。

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經醫師診斷，妹妹全身有數十處挫傷及瘀傷、頭部鈍傷、創傷性硬腦膜下出血等情況，其腦部傷害部分，已導致水腦症及意識改變。

▲許鈞恩二審竟當庭說，「我有帶2萬元要賠償對方」。（圖／記者吳銘峯攝）

對於這起悲劇，呂秋遠直言，其實所謂的「保母」，根本沒有證照，在檢察官偵辦的過程中，女童母親才從夫妻倆的訊息裡發現，他們到底有多冷血，「裡面充滿了可怕的惡意，討論如何向她騙更多的錢，如何虐待、餓小孩而不被媽媽發現，互相傳影片與照片，讓對方看看虐待的成果，甚至原來的虐待方式玩膩了，還要想新的花招，看如何可以繼續虐待孩子。」

他難過表示，妹妹現在語言功能嚴重受損、右半身癱瘓，腦中需要裝設引流管維繫生命，「而這對夫妻，一審刑事分別判8年與7年，民事賠1700多萬，但是他們當然沒錢，現在正在上訴中。」

呂秋遠強調，不要檢討被害者，這個媽媽的人生，不是我們能想像的，她的疏忽就在於太過相信保母，一個月沒有與孩子實際相處，就發生這樣的悲劇，「可是這種疏忽，是你我可以避免的嗎？或許可以，但我不敢保證，畢竟我們都是因為信任，才把自己的寶貝交給對方的，不是嗎？」

▲妹妹右半邊癱瘓，右眼失明。（圖／女童母親提供）

「唯一需要譴責的，就是那對充滿惡意的夫妻。」呂秋遠從判決書中看到，他們彷彿就是以虐待孩子，當作唯一的生活樂趣，「但我看不到動機，是什麼樣的情況，讓這對夫妻變成這樣的惡魔？」

對此，網友們也憤怒不已，紛紛回應「光看文字就心痛」、「惡魔的煉獄」、「可怕到無法想像，為什麼」、「這對夫妻的人格有問題，禽獸不如」、「天啊！那判決書我看不下去」、「好恐怖的夫妻」。