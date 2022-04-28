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大陸 大陸焦點 特派現場

「鮮肉公車司機」女乘客嗨翻！混血正面照曝　本尊高EQ回應讚爆

記者鄭思楠／綜合報導

貴州貴陽市26路公車司機近日因為顏值太高，被乘客拍下工作影片，意外走紅網路。女乘客暴動感嘆，「他真的太帥了，不到終點不想下車。」還有的女生說，「如果坐他的車，我要暈車了吧。」

▲▼ 最帥公車司機。（圖／翻攝自貴陽網）

▲最帥公車司機。（圖／翻攝自貴陽網）

據《貴陽網》報導，近日，貴陽26路公車司機因太帥爆紅網路，成為了網友們熱議的焦點。當時，一名乘客拍下了他的照片，雖然戴著口罩，但是不難看出，他的五官非常精致俊朗，渾身上下都透露著少年感的乾淨氣質。這樣的高顏值瞬間爆紅網路，得到了很多的關注。

該條影片在抖音的播放量已達到5000多萬，衝上熱搜榜第2名。網友紛紛表示，以後要多去坐坐公車，看看帥司機。

▲▼ 最帥公車司機。（圖／翻攝自貴陽網）

▲司機正臉照曝光。（圖／翻攝自貴陽網）

該司機24日回應，「首先非常感謝大家對我的關心，我作為一個普普通通的公車師傅，能得到大家的關注我感到很榮幸。但是我和所有的公車師傅都一樣，在平凡的崗位上希望所有乘客每天能平平安安上班，高高興興回家。作為一個公車駕駛員也希望乘客在疫情期間安全出行規範戴好口罩保護好自己和他人健康。再一次感謝網友們和自媒體對我的關注，感謝公車公司領導們對我的培養，讓我成為一名合格的公車駕駛員。在今後工作中我將繼續為群眾服好務，為城市發展貢獻自己的微薄之力！」

網友們驚嘆，「 不僅長得帥，回應也讚爆」、「這側顏確實有點帥啊！」、「別擠了別擠了，再擠我都只能坐在司機腿上了」、「有混血的感覺，是真帥啊」、「充分詮釋現在是看臉的年代」、「長成這樣，可真不平凡了，哈哈哈」。

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