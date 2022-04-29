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社會 社會焦點 保障人權

砰！小黃運將恍神逆向衝撞12汽機車　排隊買快篩民眾嚇壞

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局29日上午8時許接獲線報，環河南路2段183前發生交通事故，警方到場發現1名小黃突然逆向闖進對向車道，最後撞上路邊的12台汽、機車，所幸現場沒有人員傷亡，運將事後坦承因為吃感冒藥想睡覺，才恍神肇事，案發現場旁正好有藥局，當時數十位民眾正排隊買快篩，目擊這一幕當場傻眼。

警方調查，62歲的張姓運將，29日上午8時許行經萬華區環河南路2段，在175巷口左轉時，突然逆向衝入對向車道，並且撞上停放在路邊的3台汽車、9台機車。

▲▼▲運將吃感冒藥不舒服，逆向撞路邊12車，現場正巧有民眾在旁邊藥局排隊買快篩。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲運將吃感冒藥不舒服，逆向撞路邊12車，現場正巧有民眾在旁邊藥局排隊買快篩。（圖／記者邱中岳翻攝）

警消獲報後隨即趕往現場，所幸當時遭撞的12台汽機車上都沒有人在場，警方也救出張姓小黃運將，最後對張進行酒測，所幸酒測值為0，對於肇事原因，張姓駕駛也作出解釋。

張姓駕駛向警方坦承，因為身體不適，有吃感冒藥，身體因服用藥物不舒服，所以才會一時昏厥，警方也後續聯繫被撞的車主到場善後。

▲▼運將吃感冒藥不舒服，逆向撞路邊12車。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲運將逆向撞路邊12車，正巧有民眾在旁邊藥局排隊買快篩，有民眾見狀立刻報警處理。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，小黃逆向衝撞12台汽機車，一旁就是1間藥局，正巧有數十位民眾正排隊買快篩，目擊車禍都嚇壞了，所幸這起車禍並未造成現場排隊快篩、路過民眾受傷。

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