嗆打3劑不會重症！司機「報復性出遊後GG了」　他怒：以為3劑無敵　

▲公司司機「報復性出遊」，結果GG了。（示意圖／記者屠惠剛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「還真以為三劑疫苗無敵？」一名男網友透露，公司廠車司機自認已接種3劑疫苗，且確診也怕重症，因此打算五一連假最後一天要報復性出遊，不料隔天司機卻出現咳嗽症狀，再隔一天就請假了。文章曝光後，網友也砲翻，「不怕死的最大？」

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》抱怨，前天（2日）也就是五一連假最後一天，公司廠車司機頻頻碎念，「打了三劑疫苗還要戴口罩，不公平，反正中了也不會重症...所以要報復性出去玩！」

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當下原PO不意為意，怎料昨（3）日搭廠車時，司機本尊狂咳嗽，而今日原PO同樣搭車上班時，卻發現司機請假沒來上班。

對此，原PO氣得抓狂咒罵，「按陰陽勒！還真以為三劑疫苗無敵？未來還有第四、第五、第六、七、八、九、十（劑）...等著打！」

底下網友紛紛搖頭表示，「不怕死的最大」、「所以有停工嗎？有通報嗎」、「之前一堆連假出遊的智X，還說打完三劑了，拜託一下，那三劑不會讓你天下無敵好嗎？基本該做的防護還是要做，盡量減少群聚」、「無限劑」。原PO則回應，「還不知道他為啥請假，但太恐怖了！」

▼原PO挫咧等直呼，太恐怖了。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

