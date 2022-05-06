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確診媽記錄與兒8天居隔心得：像打第一劑AZ痠痛　6物品必備

記者黃翊婷／綜合報導

新北市一名媽媽5日在臉書「爆廢公社公開版」PO文表示，這天是她確診居家照護的第10天，於是想記錄一下前8天的生活，大部分確診者的真實狀況其實沒有想像中可怕，最難熬的時候是兒子確診第一天症狀比較多，後來就逐漸好轉，「我個人建議一定要有普拿疼（退燒藥）、大量喉片、薄荷精油、樂活精油、發泡錠、益生菌，除了藥品，隔離最重要的就是一定要有靠譜（可靠）的親朋好友！」

確診媽記錄與兒子8天居隔心得。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲原PO快篩陽性，到醫院做PCR結果也是陽性。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版，下同）

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● 4月25日快篩陽性第一天：

原PO提到，自己打過3劑疫苗，這天接到密切接觸者的通知進行快篩，並趕緊向工作單位請假，聯絡自己的接觸者，再打給1922，接著和醫院聯絡進行PCR，奇怪的是，在快篩前明明沒有感覺到任何不舒服，篩完才開始各種不對勁，當晚睡得非常不好，出現像打完第一劑AZ的下半身痠痛和心悸，還好這也是唯一一次睡不好的夜晚。

● 4月26日確診第一天：

原PO表示，睡醒後不適感已經消失，中午透過健保APP得知PCR結果為陽性，兒子卻是陰性，於是決定在有限的環境下進行隔離；過了一段時間，她開始出現微燒、喉嚨痛等症狀，體溫大概落在37、38度之間，抹一些薄荷精油就好很多，雖然自覺還沒有到需要吃藥的程度，但為了晚上好睡，她還是吃了一顆普拿疼和鳳梨酵素。

● 4月27日確診第二天、兒子快篩轉陽：

原PO說，這天她沒有再發燒，只是喉嚨很乾很癢，經線上看診拿到清冠一號，加上有事先準備好的大量喉片，所以沒有什麼大問題。不過，她的兒子在這一天也開始咳嗽，快篩之後確定是兩條線陽性，跟學校、安親班報告後便在家休養。

當天下午兒子開始發燒，吃了退燒藥有好一點，原本想搭防疫計程車去醫院，但因為叫不到車，與衛生所溝通後決定自行前往醫院，到達醫院也有告知醫護人員自己是確診者，而且因為害怕開口講話會傳播病毒，全程都用打字溝通，檢測完成就立刻衝回家，睡前再讓兒子吃一顆退燒藥。

確診媽記錄與兒子8天居隔心得。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲原PO透過線上看診拿到清冠一號。

● 4月28日確診第三天、兒子確診第一天：

原PO坦言，這天是最難熬的，兒子一早醒來就說頭暈，幾乎站不穩，連早餐都吃不下，於是趕緊給他吃退燒藥，再抹一些薄荷精油安撫，睡了2個多小時有好轉一些，起床後吃了一點東西，沒想到又出現肚子痛症狀，還拉肚子，只好再讓他吃一點益生菌。

「其實當他每次想睡時我都很分裂，一方面希望他能熟睡，但他一旦睡太熟又擔心是不是意識不清。」原PO說，因為每通打來關心的衛生單位電話都有強調，如果有意識不清的狀況一定要馬上叫119，所以她會時不時問一下兒子的狀況，沒想到睡醒之後症狀好了不少，甚至還能寫功課，只是胃口還是不太好，而她自己則是只剩下喉嚨痛。

● 4月29日確診第四天、兒子確診第二天：

這天原PO除了咳嗽症狀，並沒有其他大問題，兒子也幾乎沒有症狀了。至於隔離通知單，她是在確診第四天才收到區公所通知核對，但尚未拿到。

● 4月30日確診第五天、兒子確診第三天：

原PO收到傳說中的關懷箱，母子倆身體狀況都算穩定。

確診媽記錄與兒子8天居隔心得。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲原PO收到的關懷箱。

● 5月1日確診第六天、兒子確診第四天：

和前天一樣，母子倆並無出現嚴重症狀。

● 5月2日確診七天、兒子確診第五天：

原PO收到隔離通知單的簡訊，並持續服用清冠一號，感覺喉嚨和胸口有比較順暢。

「暫時記錄到這裡。」原PO說，到5月5日是她確診居家照護的第10天，「我個人建議一定要有普拿疼（退燒藥）、大量喉片、薄荷精油、樂活精油、發泡錠、益生菌」，除了藥品之外，隔離期間最重要的就是一定要有可靠的親朋好友，才能在有需求時迅速獲得幫助。

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