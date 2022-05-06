衛福部估下週破10萬確診！何美鄉：不大可能　因台人「1特性」

▲專家認為，台灣未來疫情或許會上去的快一些，但下來速度會非常慢。（示意圖／台北市政府提供）

記者張乃文／台北報導

衛福部報告指出，5/11單日確診人數最高達10萬2743人。不過，中研院生醫所研究員何美鄉認為「不大可能」，因為台灣人就是有個特性，且不是政府強制的；只是，她也認為，未來的疫情走向，「或許會上去快一些，但下來會非常慢。」

針對5/11單日確診人數最高達10萬2743人的報告，指揮中心發言人莊人祥解釋，該數字是根據數理模式推測，上下限區間落在7萬多人至10萬多人，中重症「比率也可能會再增加」，但會根據疫情防制作為影響數字。而何美鄉在5日播出的公視節目《有話好說》指出，台灣目前疫情跟東亞各國相較之下速度不快，「要這樣爆衝不大可能。」

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何美鄉提到，主要是台灣人有個特性，「確診人數一多大家就自動躲起來」，指揮中心並沒有限制大家不能開演唱會、不能內用，但餐館或是人民自己就會自動暫停。「這就是所謂的NPI（非藥物介入措施）。」她表示，大家只要執行，疫情當然就會緩慢，但台灣未來的疫情或許會上去快一些，「但下來會非常慢。」

若要預估確診走向，何美鄉公布目前所知的東亞國家染疫總人數，日本約是6.3%、越南10.8%、馬來西亞13.4%、香港15.8%、新加坡20.2%、南韓34.0%，「我們可能會到10%至15%」，但這也只是大略預估。所以大家在談「何時到高峰？」她認為，其實要先知道「真正的高峰」端視自我約束的NPI情況，還有找出有多少無症狀的人。

何美鄉指出，因為無症狀者是一個龐大的數目，找出來量多，人數自然就高。但究竟要不要繼續自我約束，她也給出答案，「只要醫療量能沒有不足」，這也需要各縣市政府來幫助，因為一般百姓無從知道何謂足不足夠。何美鄉坦言，其實以新北公布的現況，確實讓人有點擔心。