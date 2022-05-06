不斷更新／各校停課一次看！15大學全校遠距　多縣市國三生考前停課

▲台大昨宣布下週一起全校遠距2週。（圖／記者許敏溶攝）



生活中心／台北報導

本土疫情爆發，校園學生確診個案也快速增加，位於台北市中心的「國立台灣大學系統」3校，包括台大、台師大、台科大都確定下週一起將全校演練2週，採遠距教學。

台北市則宣布，因應國中教育會考21日、22日舉行，規劃設置為考試場地的27所學校將在16日至20日實施遠距教學演練，並鼓勵國中三年級學生16日至20日採遠距教學，在家準備。基隆市宣布，從11日起至20日止全市17所學校針對九年級學生進行居家遠距教學。

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《ETtoday新聞雲》整理各地學校停課最新統計及資訊，不斷更新如下：

【大專校院】

◎台大、台師大、台科大：

學校所有課程 （含實驗、實習、實作、體育課），自5月9日起全面執行遠距教學演練2週，期末考強烈建議以線上辦理為原則。

◎世新大學：

因校內有1/3以上科系所的班組有確診者或密切接觸者，原訂5月3日至9日實施線上遠距教學1週；因應疫情，昨宣布全校課程實施遠距教學延至5月16日。

◎文化大學：

文化大學受疫情影響班級數已超過1/3，自5/1至5/8全校課程實施遠距教學。之前已採遠距之課程維持至5/22。

【台北市】

因應國中教育會考21日、22日舉行，規劃設置為考試場地的27所學校將在16日至20日實施遠距教學演練，並鼓勵國中三年級學生16日至20日採遠距教學，在家準備。

【基隆市】

市長林右昌表示，國中教育會考將於21日及22日舉辦，從11日起至20日止全市17所學校，針對九年級學生進行居家遠距教學。

【新竹縣】

新竹縣政府宣布，因應疫情升溫，為降低考生感染風險，國中三年級學生從5月16至20日，得改採線上課程為原則。

▲新竹縣宣布國三生會考前一周「防疫停課不停學」。（圖／新竹縣政府提供）



【嘉義市】

嘉義市教育處表示，考量師生健康並兼顧國三學生應考權益，會考前16日至20日，考生與家長可斟酌自主居家遠距教學或到校學習。

【台南市】

台南市全市公私立國三生5月14日至20日停止實體授課，改採遠距教學。

▲多個縣市宣布國中教育會考前針對九年級學生進行居家遠距教學。（圖／記者郭世賢翻攝）