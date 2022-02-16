桃園捕蜂捉蛇大隊成立六年　年接獲約9,000件通報案

▲桃園捕蜂捉蛇大隊，年接獲約9,000件通報案。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市領先全國，於2015年首創捕蜂捉蛇工作大隊，成立迄今滿6年，每年約接獲9,000餘件通報案件，創下服務5萬件的高效典範。市府農業局16日表示，民眾若於家中發現蜂窩或蛇類入侵須移除，僅需透過1999或119專線通報，桃園捕蜂捉蛇工作大隊立即出勤，保障民眾的人身及居住安全。

市府農業局說，桃園捕蜂捉蛇工作大隊成立緣起係為減輕消防人員的勤務壓力，並讓消防人員回歸專業面，讓專責人員執行捕蜂捉蛇業務，經市府團隊共同研議後，依消防法緊急救護規定，由義勇消防人員組成桃園市捕蜂捉蛇工作大隊，並依各轄區成立4個工作大隊(17個駐點)成員共計248人。

捕蜂捉蛇各工作大隊配置人員，於大隊值班台聯繫及備勤人員分駐於各地待命出勤。每日執勤時間為上午8時至晚間22時，另晚間22時至隔日上午8時民眾通報案件，由消防局協助接聽，若遇緊急案件亦由消防局協助處理，非緊急案件則隔日由捕蜂捉蛇工作大隊安排出勤，全年無休地辦理捕蜂捉蛇為民服務業務。

因應各種不同環境的案件，如於矗立的電塔旁、高聳的樹枝上抑或是雜亂的居家環境中等不利執行任務的環境，捕蜂捉蛇大隊皆能排除萬難成功完成案件，係因不斷透過教育訓練精進摘除蜂窩及捕捉蛇類之能力。執勤過程也透過宣導民眾，讓其瞭解蜂蛇對環境生態鏈之重要性，宣導市民正確之保育觀念，且捕蜂捉蛇工作大隊人員以輪值方式處理案件，全年不間斷地為民服務，處理捕蜂捉蛇通報案件不遺餘力。