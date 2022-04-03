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最低1.53%優惠貸款利率　蘆竹及大園農會照顧航空城安置戶

▲蘆竹及大園農會最低1.53%優惠貸款利率，減輕航空城安置戶重建家園負擔

▲蘆竹及大園農會最低1.53%優惠貸款利率，減輕航空城安置戶重建家園負擔。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全台最大開發案，桃園航空城地上物拆遷補償作業進行至發價程序，因居民多選擇於安置街廓自建住宅，或是購置安置住宅與一般住宅市場的房屋，為了讓安置戶有更多選擇，桃園市政府建置「桃園航空城計畫安置戶融資貸款平台」，邀請銀行提供低利房屋貸款及土建融貸款方案。

此外，桃園市政府也特別協調大園區、蘆竹區2個農會，專案辦理第1戶房屋貸款利率，可提供安置戶最低1.53%利率優惠貸款，協助減輕居民重建家園的負擔，同時強化農會與會員間連結，穩定農會發展，達到良性循環的雙贏目的。

市府農業局3日指出，自桃園航空城計畫進行區段徵收開始，許多農友便選擇將存款存放至鄰近農會，並結清房貸，因此鄰近計畫區的大園區農會存款總金額已超過250億元，而蘆竹區農會也有近200億元的存款總金額，顯示農民對於農會的信賴。

針對桃園航空城開發範圍附近一期及機場園區的安置戶，市府以成本價計算，大約市價8折的方式，提供安置戶優先承租、承購安置住宅，原則上舊建築1坪可換1坪，但多數居民希望藉此機會，將原來的小房子換成大一點的新房子，其差額部分便衍生更多貸款需求。因房貸相對安全性較高，若拆遷戶選擇貸款另覓新房子，建議可優先選擇大園及蘆竹2家農會代辦，可享有安置戶最優惠利率貸款方案，有效減輕購房負擔。

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