桃園第10屆青農輔導正式開跑　培訓51名青農女性有15名

▲桃園第10屆青農輔導正式開跑。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市第10屆青農輔導28日起正式開跑，為期半年。市府副市長高安邦出席開訓典禮表示，本屆錄取51位青年農民進行培訓，男性36名、女性15名，年紀最輕的學員僅22歲，期望能為桃園農業不斷注入新血，落實桃園青年從農的政策目標，深耕桃園農業。

為培育桃園市在地青年投入農業生產，鼓勵青年返鄉從農，激發從農動機及培養志農興趣，桃園市政府自2015年起規劃「桃園市青年從農輔導計畫」，至今已邁入第10屆，陸續培育出九屆總計304位青農，市府也輔導青農成立桃園市青農聯誼會，目前會員已達800位以上，藉以鼓勵青農間多多交流、經驗分享，期能帶給從農經驗尚不足的青農更多幫助。

市府農業局郭承泉局長表示，本屆共分「農業基礎系列課程」、「農場實習」、「輔導農業經營及創業」三階段培訓，此外，為降低學員於培訓期間生活壓力，於第一、二階段共4個月培訓期間，每人每月給予3萬元生活津貼。

另為輔導學員創業，第三階段除輔導學員撰寫營運計畫書、並協助學員對未來從農方向提早規劃，同時為鼓勵學員學成創業，針對學員所提的從農經營計畫經審查通過者，市府將給予三分之一資材或設備投資等補助，每人最高補助20萬元，期待透過計畫輔導及資源挹注，持續提升桃園在地青年投入農業，讓青農能放心耕種，活絡桃園農業發展。