「小賭一把」考驗人性　假投資詐團有練過！永不缺上門肥羊　　



▲竹北分局經常被行員通報前往處理疑似詐騙匯款，光4月底，就一連3起。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

投資詐騙層見疊出，虛擬貨幣投資百百款，詐騙集團利用民眾想快速賺錢獲利心理，趁機遊說使其掉入詐騙陷阱。竹北警分局於近日接獲3起疑似民眾遭詐騙案，所幸行員們機警發現破綻，立刻向警方求助，才順利拯救民眾荷包。

第一起詐騙是一名男子欲投資比特幣的男子，加入詐騙集團提供的Line後，對方再以投資為由要求匯款1000美金至跨國指定銀行帳戶；第二件同樣也是男子在網路上結識網友後加入Line聯繫，同樣以投資為由被要求匯款新台幣35萬元至指定銀行帳戶；最後一件則是男子自行上網搜尋到的跨國網路交易所，準備將4500美元轉至交易所投資「喜幣」。

3起手法都相準投資人「懷疑」、「恐懼」、「第一次怕怕」的心理，僅要求投資人匯款約幾萬、頂多幾十萬台幣的金額，金額控制在一般民眾可以拿得出又不會高到嚇退的範圍內，誘使民眾「試水溫、賭看看」，殊不知看似不大的金額，一旦匯出去就是肉包子打狗，有去無回。

▲詐騙集團為了取信民眾，會假借投顧群組、投資虛擬幣等花招拐騙民眾匯款。

行員發現三人的金錢用途有疑慮，分別向警方求助並多方查證，確認其中一個匯款帳戶已被通報為「警示帳戶」，另兩帳戶雖尚未被通報警示，但同樣無法確認是否為「正常帳號」，經警方耐心勸說，以多個詐騙偵辦案例為經驗，終於成功勸退3名抱有發財夢的男子，打消匯款。

警方再次呼籲，投資詐騙案例層出不窮，遇見不合理的投資報酬機率，應冷靜求證或撥打165反詐騙專線諮詢，切勿貪心淪為詐騙對象。

►人猴再戰！蜜桃、甜柿慘淪猴群美食 這縣市祭電網補助對抗