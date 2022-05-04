只因「長得像岳父」！台南毒父狠心虐嬰　岳母：真的很侮辱人

記者林悅、黃資真／台南報導

台南新營一名謝姓男子徒手毆打還沒滿月的兒子，原因竟是不滿孩子「長得像岳父」，引發社會譁然，法院認為謝嫌有反覆實施傷害行為之虞，裁定聲押。據男嬰外婆指出，謝嫌早已不是第一次動手，過去曾對前妻和大女兒動過手。

▲家防中心主任施清發說明台南虐嬰案。（圖／記者林悅翻攝）

台南警方2日晚間抵達謝嫌家中，發現男嬰胸口有瘀傷，因此將謝嫌當作現行犯帶回偵辦，所幸男嬰沒有生命危險，目前正在住院治療。男嬰外婆表示，送醫隔天接到護士電話，說孫子肝指數、心肌指數偏高，身上還有多處挫傷。

據男嬰外婆說明，女兒是謝嫌的第二任妻子，與前妻育有一名女兒，過去就曾對他們施暴，再婚後，還不讓女兒跟娘家接觸，直到女兒傳影片求助，她才報警處理。

當時她上樓見到謝嫌，他一臉老神在在，毫無慌張神情，僅說是「夫妻吵架」，看見孩子胸口有瘀青，謝嫌才承認有動手揍他。外婆不解表示，謝嫌嫌棄孩子長的像岳父，但明明大家怎麼看都像爸爸，「不知道是對我老公有什麼意見，這樣真的很侮辱人。」

家防中心主任施清發表示，謝嫌其餘兩名女兒已交由親友照顧，而這名受虐男嬰曾有兩次通報紀錄，但社工並未發現有施暴情形，紀錄上僅寫「疏於照顧」，針對謝嫌是否有對男嬰施用毒品，仍有待警方進一步釐清。