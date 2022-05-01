人猴再戰！蜜桃、甜柿慘淪猴群美食　這縣市祭電網補助對抗



▲新竹縣政府宣布即日起至今年7月31日止，農民可至各鄉鎮市公所申請補助設置防猴電圍網。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣政府宣布即日起至今年7月31日止，農民可至各鄉鎮市公所申請補助設置防猴電圍網，按設置面積比例補助資材費四分之三，縣府本年另加碼補助每案5,000元，以2分地大小的果園來說，如電圍網資材費6萬元，政府就補助5萬元，農民僅需負擔1萬元，請有獼猴危害困擾的農民，盡快至各公所申請。

新竹縣長楊文科說，新竹縣山區鄉鎮盛產柑橘、水蜜桃、甜柿等優質水果，但一到果實採收期，果農每天都需要清晨起床，到果園以人力放鞭炮驅趕獼猴，耗費極大精神及時間，近年林務局推廣電圍網防治，配合裝設電牧器間歇且低電流性的放電，讓獼猴觸電疼痛，但不會危害性命，對人及動物都安全。

▲新竹縣山區鄉鎮盛產柑橘、水蜜桃、甜柿等優質水果，但一到果實採收期，果農每天都需要清晨起床，到果園以人力放鞭炮驅趕獼猴，耗費極大精神及時間。

農業處長范萬釗說，為減輕農民負擔，本年度除原本規劃的四分之三資材費補助，只要合法農地、面積達2分地以上，最高補助達4萬5,000元，縣府另再加碼補助每案5,000元，目前已有2家農戶表達裝設意願，縣府會全力協助評估。

農業處指出，已於4月13日特別帶著農民及公所、農會承辦至苗栗卓蘭鎮觀摩電圍網施作細節，並請專家到場解說指導，農友如果有申裝需求，務必盡快提出申請，本處將邀集專家至縣內現地給予農民施工建議及技術輔導，不會讓大家單打獨鬥。

新竹縣政府提醒只要土地為農牧用地、且種植面積達2分地以上就符合補助資格，請大家把握時間於111年7月31日前至鄉鎮公所填寫申請表，請務必注意未收到核定公文前切勿進行施作，以免影響補助資格。

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