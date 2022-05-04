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台南虐嬰被點名！連千毅指名交棒給2人　深夜寫114字鬧脾氣

▲▼連千毅發文。（圖／翻攝臉書）

▲直播主連千毅。（圖／翻攝臉書）

記者葉國吏／綜合報導　

直播主連千毅過去多次在網路上主持正義，這次台南發生虐嬰事件，他又被網友點名出面處理，但由於日前他跟YouTuber「勾起你心中的惡」發生NFT風波，讓他這次先是回應網友「謝謝，找溝惡（勾惡）！」，隨後又在深夜臉書發文寫下114字，宣布從此再也不再主持公道、急公好義。

▲台南謝姓男子虐嬰引起眾怒。（圖／翻攝臉書）

台南市新營區一名謝姓男子涉嫌虐打1個月大的男嬰，謝男認為與第二任妻子所生的男嬰長得像岳父，因此多次施暴，只要發現男嬰哭鬧就會以手、皮鞭或棉被施暴。全案因妻子看不下去錄影PO網才被曝光，目前謝男被裁定羈押中。

▲▼連千毅發文。（圖／翻攝臉書）

▲▼面對網友點名，連千毅回應請找溝惡跟鳳梨。（圖／翻攝臉書）

▲▼連千毅發文。（圖／翻攝臉書）

事件曝光後許多網友標註連千毅出面處理，對此連千毅先是回應網友「謝謝，找溝惡（勾惡）跟水果王（意指網紅鳳梨鼠薯）！」。

▲▼連千毅發文。（圖／翻攝臉書）

▲連千毅發文宣布此後不再急公好義。（圖／翻攝臉書）

隨後連千毅深夜又在臉書發文「剛剛南部發生一件虐童事件，多位網友私訊我，標註我，請我幫忙！ 謝謝，本人能力不足，請警方協助處理！在上個月，我受了被欺凌的鄉民兩件請託，出錢出力的把加害者找出來，再請當地警方長官，強勢作為，替鄉民討回公道！我做的，循法蹈矩，誰記得？過眼雲煙...」他也宣布「我不再急公好義、做好我的生意，跟公益就好！謝謝！」

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