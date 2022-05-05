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恐失明+左手無法出力！豐原遭虐男童最新傷勢曝　母沉痛PO文

▲▼豐原上月發生虐童事件，男童母親泣訴擔心兒子會失明。（圖／爆廢公社二館提供）

▲豐原上月發生虐童事件，男童母親泣訴擔心兒子會失明。（圖／爆廢公社二館提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原區1名1歲10個月大的易姓男嬰，全身多處瘀青、顱內出血，被夏姓保母帶到醫院搶救，院方研判顱內出血是外力造成，昏迷指數5至6分，易媽媽在社團PO出這幾天的內心煎熬，兒子還這麼小，就得忍受這麼大痛苦，她除了感謝各界的關心集氣之外，也說弟弟雖然已拔除呼吸器，但擔心會有失明之虞，泣訴政府毫無作為。

▲▼豐原上月發生虐童事件，男童母親泣訴擔心兒子會失明。（圖／爆廢公社二館提供）

男嬰的父母因工作關係，2個月前將小孩交付給有保母證照的夏姓女保母（44歲）24小時托育，周末才把孩子帶回家，不料，上月25日晚上10時接到保母電話，保母說男嬰陷入昏迷，已送到部立豐原醫院搶救。

▲▼豐原上月發生虐童事件，男童母親泣訴擔心兒子會失明。（圖／爆廢公社二館提供）

▲涉及虐童的夏姓保母。（圖／ETtoday資料照）

家長追問詳情，夏女一開始推說不知情，後來才說是男嬰「喝奶噎到」、「咬到舌頭」，在家長趕到醫院後，夏女早已落跑，後來夏女製作筆錄時，又改口傷勢是「自己撞到的」，全案目前已由檢方指揮偵辦。

面對即將到來的母親節，男嬰母親難過的在爆廢公社二館PO文，事發已經過了11天，謝謝所有的醫護人員，謝謝身邊的親朋好友，謝謝各大網友網軍的加油安慰集氣與發聲！

「這段時間真的很煎熬，我們的兒子很堅強也很努力！終於有好消息，弟弟的呼吸器已經拔除了，開始適應靠自己呼吸！醫生說，弟弟還是很虛弱，還是必須要給弟弟氧氣才行！目前還在加護病房繼續觀察。」

「每天去醫院站在加護病房門外，不能進去看，不能摸摸他，不能陪陪他，真的很心痛很心疼，未來的路很長，弟弟是否失明目前無法得知，但弟弟左手已經無法出力了，必須開始復健，對一個寶寶來說多是折磨！多是痛苦！」

「孩子肺部痰很多，時常無法自己咳出，必須靠醫護人員抽痰，小小身軀，就要抽痰，我們真的很心痛，弟弟每天服用的藥物太多了，時常出現不適不舒服還有痛感，能給予的只有藥物控制以及舒緩。」

男嬰母親氣憤的說，一個有前科、有被社會局通報過的人，為什麼還能當保姆？社會局有認真訪查？認真看待虐嬰案件嗎？政府不保護孩子們，那我們平民還能怎麼樣？事發至今，還是沒有任何一個回應！夏姓保母與她的丈夫一句「我不知道」，「一句孩子噎奶」，到底要我們怎麼接受？

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