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社會 社會焦點 保障人權

無照保母涉虐！豐原1歲男嬰昏迷插管命危　雙親今出面淚訴

記者鄧木卿、黃資真／台中報導

台中市1名1歲10個月大的男嬰疑似遭無照的夏姓保母虐待，25日深夜遍體鱗傷、顱內出血，被夏女帶到醫院搶救，男嬰親友均懷疑是夏女痛下毒手；緊急手術後，目前昏迷指數5至6分，1週內仍有生命危險。男嬰父母上午在市議員謝志忠陪同下開記者會，說明接到保母電話經過，該案已由檢察官指揮偵辦。社會局表示，夏姓保母未登記收托，違反兒少權法，最重可裁罰3萬元；若虐待情事經調查屬實，最重可再處60萬元，依法裁處，絕不寬貸。

▲▼台中豐原保母疑虐嬰，男嬰父母在市議員謝志忠陪同下開記者會。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中豐原1歲8個月大男嬰疑似遭保母虐待，顱內出血、身上有多處瘀青。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼台中豐原保母疑虐嬰，男嬰父母在市議員謝志忠陪同下開記者會。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲今早男嬰父母在市議員謝志忠陪同下開記者會。（圖／記者鄧木卿翻攝）

爆料民眾向記者表示，男嬰的父母因工作關係，在2個月前將1歲10月大的男嬰交付給有保母證照的夏姓保母（44歲）24小時托育，周末才會把孩子帶回家照顧。未料，昨晚10時許接到夏女電話，對方稱男嬰身體出狀況陷入昏迷，緊急送到部立豐原醫院搶救。

男嬰雙親今天出面，母親哽咽表示，起初她在電話中問孩子出了什麼狀況才送醫院，而夏女推說不知情，幾經詢問，夏女才說是男嬰「喝奶噎到」、「咬到舌頭」，又說自己的手指頭被孩子咬傷，「我一到醫院就聽他們（指醫護）說OCHA」，當她們趕到醫院後，卻發現夏女早已落跑，後來警詢時，對於男嬰傷勢又稱是「自己撞到的」，懷疑夏女說詞反覆、避重就輕。

稍早台中市社會局兒少福利科股長黃舒那回應，男童目前仍在醫院治療，社工將連結法律扶助、心理諮商等資源，全力協助家屬。保母另外收托的3名孩子，社會局也持續連繫家屬，協助轉介；強調成為合法保母需向社會局辦理登記，取得居家式托育服務登記證書，經過相關訓練，居家托育服務中心會定期訪視、聯繫，檢視居家環境、照顧狀況等。

▲▼台中豐原保母疑虐嬰，男嬰父母在市議員謝志忠陪同下開記者會。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲男嬰診斷證明書。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼台中豐原保母疑虐嬰，男嬰父母在市議員謝志忠陪同下開記者會。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲男童目前昏迷指數5至6分，1週內仍有生命危險。（圖／記者鄧木卿翻攝）

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