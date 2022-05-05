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社會 社會焦點 保障人權

學姊1句「我們不可能」！樹科大一男遭打槍崩潰揮刀　她慘噴血送醫

記者陳宏瑞、陳韻如／高雄報導

高雄市樹德科技大學5日凌晨發生一起情殺案件！1年級林姓男大生暗戀2年級的盧姓學姊，並於今日凌晨在校園內告白，但遭到學姊拒絕，林男因此情緒失控，手持美工刀一陣揮砍，導致學姊右手臂、頸部受傷，所幸送醫後並無大礙。警方事後隨即將林男逮捕，而他坦承犯案，全案訊後將依殺人未遂罪嫌送辦。

▲▼ 樹科大一男告白被拒，崩潰揮刀砍傷學姊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲樹科大一男告白被拒，崩潰揮刀砍傷學姊。（圖／記者吳奕靖翻攝）

初步調查，林男因暗戀盧女，於是於今日凌晨將盧女約到校園內聊天，而當時還有另外2名女同學作伴。過程中，林男向盧女表示愛意，盧女當場拒絕，並表示「2人不可能」。

林男聽後雖心痛，但又再度表示要送盧女回到宿舍，沒想到又被拒絕，他當場情緒失控，掏出隨身攜帶的美工刀一陣亂揮，導致盧女頸部、右手臂遭到劃傷，當場血流不止。

案經2名女同學報警，警方到場後隨即將盧女送醫，所幸她並無大礙。警方隨後也於宿舍內找到林男，沒想到他卻向警方表示，自己吞了大量安眠藥，隨後逐漸失去意識，警方遂將他逮捕後戒護送醫。稍早，林男清醒，警方遂將人帶回偵訊，而他也坦承犯案，全案訊後將依殺人未遂罪嫌送辦。

對此，校方也發出回應，表示目前學生家長已循司法途徑處理，學校會由諮商中心對學生及其班級進行輔導，另外學校也會再對學生加強情感教育，提升同學面對感情問題與受挫時的處理能力。

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