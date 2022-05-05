端午節恐又沒火車搭！台鐵公司化喬不攏「基層擬罷工這4天」

記者李宜秦／台北報導

交通部推動台鐵公司化，目前立法院交通委員會已通過部分草案條例，本月底就會進行朝野協商。然而台鐵企業工會不滿草案，今日再度與台鐵局協商破局，正式發起今年端午節、中秋節、國慶日、九合一選舉日不加班出勤。

▲台鐵工會連署會員勞動節不上班，端午節可能舊事重演。（圖／記者李毓康攝）

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台鐵企業工會表示，民國92年行政院函示政府會承擔台鐵所有歷史債務，如今交通部推動公司化卻沒有遵守承諾，且改革也沒有以安全為前提，工會希望建立台鐵安全憲章，未來台鐵必須遵守最高安全標準。

台鐵工會質疑，公司化改革後台鐵要失去軌道、路線、車站等所有權，未來營運時還得花錢租用，並不合理。交通部對於台鐵人員銓敘也沒有說明如何辦理及保障，未來員工升資考試，外部機關恐不一定承認。

▲台鐵公司化勞資雙方喬不攏，今協商又破裂。（圖／記者李毓康攝）

台鐵工會表示，公司化草案只說公司成立初期不會資遣任何員工，但對於未來員工制度及保障都沒有著手，草案中也沒有提及。今日工會提出的問題，台鐵並未仔細回答，雙方各說各話、並無交集。

台鐵工會表示，今日正式推動端午節(6/3)、中秋節(9/10)、國慶日(10/10)、九合一選舉投票日(11/26) 皆依法「不加班」抗爭，並呼籲交通部不要再以「工會訴求不明確」模糊焦點或加以抹黑。

台鐵局表示，今日討論過程近3個小時，雙方就23條條例(工會版24條)交換意見，包括對臺鐵安全、債務、資產、政策虧損、維修費用、員工權益等事項，以及未來互信和溝通機制，臺鐵局會儘速統整今天工會的意見，希望進一步縮減彼此差異，並在立法院朝野協商之前，能有初步的協議。