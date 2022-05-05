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社會 社會焦點 保障人權

汽車電瓶充電突爆炸釀大火　開水龍頭竟沒水！屋主氣炸

記者鄧木卿／台中報導

台中市北區漢陽西街一間民宅昨天傍晚發生大火，警消雖在5分鐘內即撲滅，但屋主卻是氣憤不已，因為他的汽車電瓶在充電時突然爆炸起火，他急忙開水龍頭卻發現沒水，後來才得知原來是附近正在進行污水處理工程而停水，但施工單位並未告知，否則他第一時間滅火，車庫和客廳就不會被燒得焦黑，氣得向在場的里長投訴，「這該怎麼辦？」

▲▼台中一家民宅昨天火災，屋主氣憤施工單位停水卻不告知，導致釀成大火。（圖／民眾提供）

▲台中一家民宅昨天火災，屋主氣憤施工單位停水卻不告知，導致釀成大火。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中一家民宅昨天火災，屋主氣憤施工單位停水卻不告知，導致釀成大火。（圖／民眾提供）

警消昨天下午4時55分獲報有民宅火警， 出動消防車10輛、救護車1輛，人員共35名前往，5點01分到場，06分即告撲滅，民宅為2樓磚造、3樓鐵皮加蓋，1樓車庫及客廳被燒焦黑，燃燒面積15平方公尺，財物損失及原因待查。

▲▼台中一家民宅昨天火災，屋主氣憤施工單位停水卻不告知，導致釀成大火。（圖／民眾提供）

火勢雖然在5分鐘即撲滅，但屋主卻是相當氣憤，他說，他把汽車電瓶放在車庫充電，不知為何突然爆炸起火，火勢很小，他心想拿自來水沖就可滅掉，豈料水龍頭竟然沒水，眼見火勢愈來愈大，他趕緊求救119。

火勢撲滅後，左鄰右舍開始聚集關心、討論，你一言我一語，這才得知原來是附近正在進行污水處理工程而停水，但大家都沒有接獲停水通知，不知事先儲水，屋主氣憤房子無辜被燒毀，大聲詢問在場的里長，「這該怎麼辦？」

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