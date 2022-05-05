游錫堃拜會彰化縣府　王惠美提供2地點全力配合立院遷建

記者唐詠絮／彰化報導

立法院長游錫堃今(5)日下午率團拜會彰化縣政府，對未來立院遷址進行意見交流，縣長王惠美表示，縣府提出2處超過10公頃土地，「高鐵彰化車站特定區」、「擴大彰化市東區都市計畫區」作為未來立院遷建選址的地點，將可成為中台灣新都心，帶動中彰投區域發展，成為國際新明珠，並全力配合國家政策。

▲立法院長游錫堃拜會彰化縣府談遷建案。（圖／記者唐詠絮攝）

立法院因為腹地狹小、建築老舊，遷建議題喊了30多年，經各縣市提案爭取有20多處，立法院為此成立諮詢委員會，針對新國會園區進行選址，立法院長游錫堃今天上午先率團拜訪台中市政府，下午再到彰化縣政府聽取簡報。

▲立法院長游錫堃拜會彰化縣府談遷建案。（圖／記者唐詠絮攝）

游錫堃致詞中強調，立法院是合議制，自己的態度是開放的，並尊重各委員的意見，尤其彰化有悠久的文化歷史，將會針對各地點優缺點進行評估。

王惠美指出，鑑於目前國內政治經濟偏重南北兩大都會區，造成人口過度集中，為了台灣整體均衡發展，彰化縣政府提出立法院南遷彰化的構想，彰化縣位於台灣中心，交通便利、氣候宜人，綜觀世界各國的國家經營與發展，國土規劃及永續經營是國家發展首要考慮的重點，選擇彰化作為國會新址，除為都市減壓外是最有利台灣整體均衡，且具發展願景的選擇。

▲彰化高鐵特定區。（圖／記者唐詠絮翻攝）

王惠美進一步說明，田中鎮的「高速鐵路彰化車站特定區」，具備高鐵、台鐵雙鐵優勢，加上已開通的東彰道路串連國道系統，交通十分便利，目前已經有彰化基督教醫院、遠雄建設、中央氣象站院區、肯頓國貿公司、鉅邦醫材等大廠投資進駐，完成開發後將為綠色交通、醫療養生及永續產業等多元機能生活圈。

▲擴大彰化市東區都市計畫區有綠捷運延伸。（圖／記者唐詠絮翻攝）

另外「擴大彰化市東區都市計畫區」，全區面積596公頃，位於彰化市中心，擁有全國最佳之交通條件區位，包括位於台鐵的山、海線及國道1號、3號交會點，鐵路、公路系統完善，而且台中捷運綠線將經過本區並設站，完全具備都心發展條件，目前依內政部指示優先以「台化廠區再發展區」做為第1階段施行目標，開發面積約70公頃，內政部都市計畫委員會審議通過後即可著手進行實質開發作業，配合高速公路彰化交流道附近特定區面積1,422公頃，開發腹地充足彈性大，定可滿足立法院遷建所需用地。