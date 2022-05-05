快訊／台中今年首傳確診死亡個案　發病48小時敗血性休克亡

▲台中市衛生局長曾梓展表示，台中出現今年首例確診死亡個案。（圖／翻攝盧秀燕臉書）



記者游瓊華／台中報導

台中今天本土新增確診個案續創新高，單日增加1776例。台中市衛生局長曾梓展今天表示，台中出現今年首例確診死亡個案，一名60多歲女性曾打過兩劑疫苗，住在長照機構，4月底曾經兩度快篩都是陰性，但5月2日出現症狀採檢確診，5月3日四肢冰冷，送醫急救後仍宣告不治。

曾梓展指出，個案Ct值為19，5月2日確診，5月3日被發現四肢冰冷，院方趕緊送醫，緊急插管急救，但仍在3日深夜宣告不治，死因為敗血性休克、呼吸衰竭及疑似肺炎。

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盧秀燕表示，今天新增個案中有605位確診個案為接觸者發病，校園群聚佔75例，職場群聚佔128例，家庭朋友群聚佔402例，其餘持續調查中。

另外統計，居家照護截至今日上午10時，申請居家照護已進行6677位評估，其中5538位已收案居家照護，583位評估中，556位未符合收案條件。

盧秀燕指出，目前台中市專責病床已達共429床，其中已使用數為197床、可使用數為232床，為了能讓新冠肺炎中重症患者能獲得妥善的醫療照護，衛生局很努力與各大醫院溝通協調，台中市的專責病床持續增加，感謝衛生局同仁的努力，為台中市疫情照護健全更大量能。