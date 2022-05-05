快訊／台中+1776！10處足跡熱點：東海大學、新時代、超級巨星KTV

▲台中本土確診+1776例，10處熱點「東海大學、新時代、超級巨星KTV」。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

全國今（5）日本土確診人數突破3萬人關卡，台中市本土個案新增1776例。台中市長盧秀燕下午舉行疫情記者會，也公布足跡熱點，包括東海大學中正堂、東區之星自助式KTV、內新市場、大魯閣新時代購物中心、西屯市場、V-MIX KTV台中店、天帝教天極行宮、忠興羽球館以及超級巨星自助式KTV公園店、東明釣蝦場等。

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盧秀燕表示，今天新增個案中有605位確診個案為接觸者發病，校園群聚佔75例，職場群聚佔128例，家庭朋友群聚佔402例，其餘持續調查中。

另外統計，居家照護截至今日上午10時，申請居家照護已進行6677位評估，其中5538位已收案居家照護，583位評估中，556位未符合收案條件。

目前台中市專責病床已達共429床，其中已使用數為197床、可使用數為232床，為了能讓新冠肺炎中重症患者能獲得妥善的醫療照護，衛生局很努力與各大醫院溝通協調，台中市的專責病床持續增加，感謝衛生局同仁的努力，為台中市疫情照護健全更大量能。

此外，從5月3日起實施「快篩陽得來速」機制，盧秀燕也提到，截至昨(4)日止共服務964名快篩陽性民眾進行PCR篩檢，當中還為767位提供醫療服務，有效達到一般醫療就醫與確診醫療就醫的分流。