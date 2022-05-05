陳時中：本土單日確診「最低10萬、最高20萬人」！配套措施曝光

▲陳時中指出，本土未來單日確診最高恐達20萬！（圖／ETtoday新聞雲直播）



網搜小組／劉維榛報導

今（5）日本土確診數竄增30035人，針對疫情處於成長階段，指揮官陳時中表示，目前有三種推估，單日確診數「低推估10萬人、中推估15萬人、高推估20萬人」，目前以對三種狀況做配套措施。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎日前表示，本土高峰仍可能有變數，目前預期5/20會達到。他認為，這段高峰會維持3至5個月左右，不過「不表示這段高峰過去就天下太平」，因為一段時間就會再有另一個高峰出現，病毒是一陣一陣的。

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而疫情記者會上，有媒體發問，若未來面臨單日10萬人確診的話，指揮中心有無做因應做法？事實上，陳時中於2日就表示，高峰只能做推估，「大概至少會落在20萬例」，而今日他說道，目前有三種推估，「低推估10萬人、中推估15萬人、高推估20萬人」會以這方向做疫情部屬。

陳時中也強調，各單位都有再做配套戰略，目前正在做輕重症分流，藥物、快篩與疫苗的各項準備。

另外，台北市長柯文哲稍早預告，「再過3天，台灣確診數字就不準了，因為超過PCR量能，所以我們會進入黑暗時期，就是完全沒辦法⋯測不準了！這才是最大危機。」恐怕最後階段就是退守醫院，連疫調也不做了。

針對此問題，陳時中回應，PCR最大量能可提到22萬，一天檢驗量大概8萬多左右，離極限還很遠，現在還不會因為檢驗量能不足，造成大量黑數，「但如果單日超過15萬，我認為就會大量增加。」

▼目前一天PCR檢驗量大概8萬多左右。（圖／記者李毓康攝）

