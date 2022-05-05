資本200萬接16.5億快篩生意　「高登」公司空無一人現場曝光

▲高登環球生醫有限公司位在三重區的辦公室，裏面空無一人 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

國民黨立院黨團揭發參與中央採購快篩試劑廠商「高登環球生醫有限公司」，前身竟是小吃店，資本額僅200萬，質疑「小吃店」竟能接下16.5億1700萬劑快篩試劑採購合約，懷疑圖利；公司實際登記住址卻是「萬澤‧鷹視力」，令人啟疑，高登也緊急發聲明「不參與投標」。

▼外面舊招牌也還沒拆 。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，「高登環球生醫有限公司」公司登記在新北市三重區重陽路1段66號10樓的商辦大樓，門外掛著招牌「萬澤‧鷹視力」，玻璃門上鎖，裡面漆黑空無一人，據了解，原本公司早在一個月前就搬走，也沒看到高登環球整修入駐。

▼一樓公司名稱也找不到 。（圖／記者陳以昇攝）

國民黨立法院黨團質疑黑箱作業，指揮中心2日發函給「高登環球生醫有限公司」，但登記的公司住址卻是空無一人，公文到底發去哪裡，再者前身是小吃店，資本額僅200萬，卻能拿下16.5億1700萬劑快篩試劑標案，不得不讓人懷疑中間有問題。

事件發生後，高登環球生醫有限公司董事長劉緯澤也發出聲明，表示公司前身並非小吃店，是辦理企業團伙公司，為了公司轉型，才積極研發各項生物醫學器材，經遭質疑，決定不參與投標。

▼高登環球生醫有限公司登記位在三重區的商辦大樓 。（圖／記者陳以昇攝）