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高登棄標1700萬劑快篩　民進黨轟國民黨干預商業：噴口水添亂

▲▼國民黨團「小吃店轉身變『生醫公司』利用疫情大賺快篩財？」記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲國民黨團昨天舉行「小吃店轉身變『生醫公司』利用疫情大賺快篩財？」記者會。（資料照／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立法院黨團4日質疑核准輸入快篩試劑的「高登環球生醫有限公司」，根本是資本額僅200萬的小吃店變身，引發社會譁然；高登昨天深夜宣布不參與投標，讓原本預計輸入的1700萬劑快篩成空，衛福部長陳時中5日受訪動怒，批評藍營介入正常商業活動。民進黨發言人李妍慧透過新聞稿批評，國民黨以政治干預商業，不僅打擊民間企業，使其商譽受損，讓國人急須的快篩試劑頓時減少了1700萬劑，呼籲國民黨停止在全民防疫之際，繼續噴口水添亂。

李妍慧指出，國民黨扯台灣防疫後腿的事蹟罄竹難書，一路從口罩、疫苗，通通都被國民黨拿來作為政治鬥爭的工具，前幾天誣控政府採購的快篩試劑較他國昂貴，實際上，以羅氏快篩試劑為例，依據外館所回報的資訊，在其他各國零售價格，介於新台幣166元至380元之間，像是新加坡一劑166元、德國一劑253元、日本一劑380元、泰國一劑206元，絕非國民黨所稱僅需要40至50元。

李妍慧表示，如今國民黨連快篩試劑也不願放過，利用片段不全的訊息來帶風向與政治操作，抹黑由新北市市府核准的廠商是小吃店，致使廠商不甘受辱，宣布放棄標案，讓國人急須的快篩試劑頓時減少了1700萬劑。「請問國民黨是不是也要質疑侯友宜市長跟新北市政府呢？」

李妍慧表示，指揮中心、全台灣防疫相關人員、醫護都沒日沒夜在忙著對抗病毒和疫情，卻還要面對國民黨無所不用其極地抹黑、造謠、添亂。李妍慧表示，國民黨若只為打擊指揮中心，卻罔顧全民的健康福祉，必將遭到台灣人民唾棄。

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