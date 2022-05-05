全台千校停課　蔣萬安籲：學生免費快篩、彈性到校

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥、徐政璿／台北報導

本土疫情加劇，全台超過千所學校停課。國民黨立委蔣萬安今（5）日公開呼籲，指揮中心應免費提供快篩試劑給學生，並在過渡期間，給予國小生彈性選擇是否到校上課。行政院長蘇貞昌今則說，學校停課後復課所需的快篩劑，由教育部統一調度提供。

蔣萬安今上午赴立法院衛環委員會質詢，他在會後接受媒體聯訪時表示，面對這波疫情，中央流行疫情指揮中心和相關部會政府作為顢頇，步調非常凌亂，台北市購買快篩試劑的人仍大排長龍。

蔣萬安表示，在野黨很早就提出許多建議，其他國家也早有經驗，「人家都示範過了，為什麼指揮中心連抄都不會抄？」民眾早已對政府失去信任。

他也呼籲，現在學校停復課頻繁，快篩試劑取得不易，指揮中心應比照其他國家做法，免費提供快篩試劑給學校學生，盼政府能先跨出這一步。

此外，蔣萬安說，近來他接獲許多家長反映，國小學生還沒接種疫苗，屬於染疫高風險族群，且頻繁停復課造成家長困擾，希望中央政府能讓學生和家長，有彈性選擇是否到校上課。

蔣萬安進一步表示，彈性到校應不影響學生出缺席紀錄，並且讓學生可以線上上課，不影響受教權，中央政府若有一致作法，相信可讓國小學生家長安心。

針對快篩劑不足一事，蘇貞昌今表示，除了實名制的供貨外，也會依照各縣市居隔比例提供地方政府免費的快篩，最近一周已提供210萬劑給地方政府，學校停課後復課所需的快篩劑，也由教育部統一調度提供。