下週辭台北市議員！羅智強避談朱立倫　以「被提名」心情衝刺

記者袁茵／台北報導

為爭取國民黨桃園市長提名，台北市議員羅智強4日遷戶籍到桃園龜山區，5日在臉書上宣布將辭台北市議員，預計9日正式送出書面辭呈，未來會專心行走桃園。羅智強赴議會質詢時，向台北市長柯文哲表達今日是最後一次質詢，事後受訪時強調，5月9日遞出辭呈，但會把日期壓在5月11日，向議會人員辭行。

▲台北市議員羅智強在議會黨團書記長秦慧珠陪同下，說明請辭相關事宜。（圖／記者李毓康攝）

羅智強5日上午在臉書宣布，因為辦公室主任楊植斗初選過關，可以把服務棒子傳承給對方，所以自己將於5月9日送出正式書面辭呈，請辭台北市議員。隨後，羅智強也赴台北市議會出席柯文哲專案報告，提及今天可能是他最後一次質詢。

▲台北市議員羅智強稱，今日為最後一次質詢。（圖／記者李毓康攝）

羅智強指出，「下週我就會正式請辭台北市議員，在此謝謝柯文哲、黃珊珊與台北市政府所有同仁。」這3年以來跟柯文哲有很多建設性互動，也知道柯文哲在疫情之下壓力很大，期勉柯文哲與市府人員將身體照顧好，才能替市民承擔第一線防疫重責，並向所有人鞠躬道謝。而羅智強鞠躬後，柯文哲與台下其他市府人員、議員也拍手回應。

在羅智強結束質詢後，與台北市議會國民黨團書記長秦慧珠一同到市議會1樓受訪，羅智強表示，現在請辭是展現參選桃園市長的決心，原本預計5月9日要遞出辭呈，但因為秦慧珠認為，5月11日是議會大會，建議跟台北市議會國民黨團的夥伴辭行，以及與其他議會人員正式辭行後會比較周到，所以5月9日會遞出辭呈，但將日期壓在5月11日，之後就專心為桃園市長選舉努力，繼續傾聽民意、為民喉舌，努力讓自己成為桃園市長最好的選項。

秦慧珠也提及，他們離情依依、非常不捨，但是羅智強有更高的理想，只能充滿祝福的說加油，期待羅智強有好的成績，從台北市到桃園市一起努力、加油。

被問到外傳國民黨中央8月才提名人選，時間恐怕會拖太久？羅智強認為，黨中央現在有思考困難，要多給黨中央一些空間，因為選舉時間分秒寶貴，所以從今天起會以「被提名」的心情，全力衝刺桃園市長選舉，務必讓自己成為最能贏的選項，「若黨中央有提名時程困難，也希望大家多多體諒。」

至於請辭台北市議員一事，國民黨主席朱立倫是否知道？羅智強回應，現在保持一些尊重，不會特別來提自己跟黨中央之間的溝通管道，「總之共同目標一致，要把桃園市贏回來。」

另外，媒體追問，如果沒有獲得桃園市長提名，是否可以參加立委補選？羅智強強調，行於當下，目標就放在當下，對他來說只有一個目標，就是贏得桃園市長，其他假設性問題不必多言。