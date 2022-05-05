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獲國民黨提名參選屏東縣長　蘇清泉：迎接屏東出頭天

▲屏東出頭天 。（圖／取自蘇清泉臉書）

▲蘇清泉代表國民黨參選屏東縣長 。（圖／取自蘇清泉臉書）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨提名東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉參選2022年屏東縣長後，蘇清泉5日臉書揭露 「一個篤定、一個堅信、一個迎接」屏東出頭天的參選理念，指他篤定鄉親智慧的抉擇，必然支持他帶領鄉親共同迎接創造美好的未來。

參選理念全文:清泉已獲得黨中常會正式提名，內心有一個篤定、一個堅信和一個迎接

一個篤定

清泉篤定成為屏東縣新的領頭羊！「物不可以久居其所，故受之以遁，遁者，退也。」民進黨在屏東執政三十年來，一整個世代過去了，每一任縣長的努力，我看在眼裡，也給予相當程度的肯定。但是不足之處，就一個醫學專業背景，習慣於細心整體評估，迅速做出決定，以搶救生命的思考模式，實在無法再為他們文過飾非。屏東的人口銳減，從民國81年92萬多人到今年即將跌破80萬；家庭年平均收入全國倒數第二；大專畢業生平均薪資屏東縣最低…，這些昭然若揭的現況，是執政三十幾年的民進黨無法推卸的責任，其中緣由當然是執政者的眼光與策略嚴重偏失所致。清泉篤定鄉親智慧的抉擇，必然支持清泉帶領鄉親共創美好的未來。

一個堅信
清泉堅信終止屏東亂象時刻到了！民進黨初選近兩年來，由於縣政資源過度介入，引起整個社會沸沸揚揚，上自縣府各局處，下至鄉鎮公所及村里辦公室，各種民間社團無端被動員，因而捲入派系紛爭，遑遑不可終日！選風之奢侈無度難以想像，長此以往，行政公義及政治倫理蕩然無存，民眾福祉無人關注，安居樂業從何而生？清泉堅信踏實深耕、誠信憐憫，定能讓人民出頭天。

一個迎接
清泉準備迎接屏東新未來！「凡仰望真理的人，必重新得力，如鷹展翅上騰」。清泉三十年前看見屏東醫療資源的缺乏，鄉親的困苦與無奈，毅然回鄉創建安泰醫院，服務過的鄉親數以萬計，如今已成為國家醫療體系中，屏東地區唯一重度級責任醫院，連結到長照業務的推廣與訓練，創造鄉親就業機會，安頓鄉親家庭生計。三十年的創業經驗與歷練，讓清泉熟悉管理與經營的策略，有著「治大國如烹小鮮」的謹慎，懷抱對鄉親的疼惜，我將再接再厲，挑起重責大任，奉獻我人生最成熟穩重的黃金年代，和我敬愛的父老鄉親一起迎接屏東新的未來～屏東出頭天！

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