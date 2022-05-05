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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／民進黨土樹三鶯初選七搶六　林佳龍子弟兵卓冠廷奪冠出線

▲▼賴品妤到樹林替卓冠廷助陣。（圖／卓冠廷競選辦公室）

▲卓冠廷車隊掃街。（資料照／卓冠廷競選辦公室）

記者呂晏慈／台北報導

新北市議員選戰將在年底登場，民進黨5日中午公布第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）初選民調結果，交通部前部長林佳龍的子弟兵卓冠廷擁有新人加權，以22.4%最高成績出線，且就算不算加權也是第一，此外現任議員林銘仁、廖宜琨、蘇系彭一書、湧言會曾進益均順利出線，而高乃芸以婦女保障名額將獲得提名。

民進黨在「土樹三鶯」應選10席市議員中，提名6席搶佔席次，現任議員包括正國會林銘仁、英系廖宜琨尋求連任，另外蘇系彭成龍交棒給兒子彭一書、派系屬性不明顯的高敏慧交棒給姪女高乃芸，此外，還有新人三峽廣行宮主委黃騰霆、正國會的交通部前部長林佳龍子弟兵卓冠廷、湧言會曾進益3人角逐，扣除婦女保障名額，局勢呈現「6搶5」競爭激烈。

根據初選民調結果，民調最高者為獲得新人加權的卓冠廷22.4%，其次為現任議員廖宜琨17.94％、上屆曾參選議員的曾進益16.97％、現任議員林銘仁15.03％、彭一書13.82％，而高乃芸因婦女保障名額，以6.19％出線，擁有新人加權的黃騰霆以7.63％落敗。

▼民進黨公布新北市議員第八選區初選民調結果。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨公布新北市議員第八選區初選民調結果。（圖／民進黨提供）

▼現任議員高敏慧推侄女高乃芸接棒，因婦女保障名額勝出。（圖／翻攝自高乃芸臉書）

▲▼高乃芸。（圖／翻攝自高乃芸臉書）

▼湧言會曾進益（左）順利通過初選民調考驗。（圖／翻攝自曾進益臉書）

▲▼湧言會曾進益。（圖／翻攝自曾進益臉書）

▼蘇系彭一書順利通過初選民調考驗。（圖／翻攝自彭一書臉書）

▲▼彭一書。（圖／翻攝自彭一書臉書）

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