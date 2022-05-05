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藍委批高登問題大　陳時中怒：找總代理不給台灣賺不是鬼更大？

▲▼立院衛環委員會，立委林奕華質詢衛福部長陳時中。（圖／翻攝立院直播）

▲立委林奕華質詢衛福部長陳時中。（圖／翻攝立院直播）

記者張乃文／台北報導

國民黨黨團踢爆「高登環球生醫有限公司」是由資本額200萬的小吃店變身，卻被納入指揮中心申請醫療器材輸入的核准名單，質疑圖利特定廠商。國民黨立委認為，該廠問題很大、無法負擔1700萬劑的訂單，對此衛福部長陳時中直言「給總代理商賺錢，但台灣廠商不能賺？不是鬼更大？」

國民黨立法院黨團4日踢爆，指揮中心購買快篩試劑，其中一家「高登環球生醫有限公司」竟然是資本額200萬的小吃店變身，先前沒有任何醫療專業和相關實績，質疑「中間是否有差價、利益輸送、黑箱作業疑慮？」國民黨立委林奕華指出，高登環球僅200萬資本額，「不可能通過醫材商相關基本條件」，更認為這家公司問題這麼多，衛福部應有把關責任。

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陳時中強調，目前因為缺少快篩，採緊急採購，東西符合食藥署審核通過EUA即可，而產品進來後也會再檢驗，不符規定等同樣都會有罰則。

但林奕華緊追，直指「羅氏跟亞培都可以經過總代理商，但到這裡一定要透過高登環球生醫？應該要好好徹查是否有任何問題。」陳時中則口氣頗為嚴肅的回答「你是說要給總代理商賺錢，但台灣廠商不能賺？不是鬼更大？」

▲▼立院衛環委員會，立委林奕華質詢衛福部長陳時中。（圖／翻攝立院直播）

▲立委林奕華質詢衛福部長陳時中。（圖／翻攝立院直播）

針對高登棄標，陳時中上午受訪透露減少約1700萬份快篩量，「我方好不容易爭取到5月中以前有些快篩可以讓國人使用，少了這些量，我們要另外再找。」

被問及是否被政治干預，陳時中先是嘆了口氣，表示「政治上有所質疑免不了，但正常商業活動用這樣隱射性話語，殷實商人也會受不了，這樣不好」。

陳時中強調該公司沒有問題，經審查有醫材EUA、其母公司有數量可以賣，談好條件就是一定時間可以進來，若沒有就會處分。陳時中說，現在經過檢驗合格上市就趕快來用，「無關乎他是非常大的公司或者小公司，重點是手上有沒有合格的貨」。

陳時中說明，當初協調就是以輸入羅氏、亞培和國產三條線，5月15日之前供貨排程，後面的貨無法前面到，所以就和國內有EUA的代理商12家一起談，條件也開很清楚，如果做不到就受罰。至於高登是否會受罰，陳時中無奈表示，因為合約還沒簽，昨天下午領標，高登就沒來。

▲▼陳時中接受媒體時事訪問。（圖／記者陳煥丞攝）

▲陳時中出席立院衛環委員會前接受媒體訪問。（圖／記者陳煥丞攝）

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