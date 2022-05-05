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足感心ㄟ！提供低收入戶免費快篩服務　民眾向黃偉哲道謝

▲市長黃偉哲5日上午與社會局長陳榮枝，前往新營區營新醫院篩檢站，視察溪北地區經濟弱勢民眾篩檢情形，獲得民眾好評感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲市長黃偉哲5日上午與社會局長陳榮枝，前往新營區營新醫院篩檢站，視察溪北地區經濟弱勢民眾篩檢情形，獲得民眾好評感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

疫情升溫，為照顧經濟弱勢族群，台南市政府特別提供快篩服務，讓低收入戶可免費篩檢，市長黃偉哲5日上午與社會局長陳榮枝，前往營新醫院篩檢站，視察溪北地區經濟弱勢民眾篩檢情形，黃偉哲表示，在一片搶快篩劑中，台南開出一條綠色通道，為弱勢者提供服務，能夠讓弱勢的朋友沒有後顧之憂，避免遺憾。


疫情傳播迅速，市府團隊在南區、新化區、新營區設立篩檢站，提供篩檢服務，由專業醫護人員替列冊低收民眾免費進行快篩服務，保障南市1萬7000名低收入戶民眾健康安全。5日上午8時不到，營新醫院的篩檢站即出現排隊人潮，現場秩序良好，大家都遵守防疫規定，接受篩檢民眾肯定市長黃偉哲此項貼心政策，紛紛表示，「足感心」。


▲市長黃偉哲5日上午與社會局長陳榮枝，前往新營區營新醫院篩檢站，視察溪北地區經濟弱勢民眾篩檢情形，獲得民眾好評感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）
市長黃偉哲表示，今天特別來到溪北的大型快篩篩檢站營新醫院視察，因為現在病毒蔓延很快，很多弱勢的民眾可能一時之間找不到快篩劑，在一片搶快篩劑的風潮中，台南開出一條綠色通道，可以提供給弱勢者，還有跟確診者密切接觸的人，對於弱勢族群優先讓他們快篩，由專業的人員幫忙，比他們自己用家用更來得準確，有跟確診者的密切接觸者，也可以來這邊做快篩。

▲市長黃偉哲5日上午與社會局長陳榮枝，前往新營區營新醫院篩檢站，視察溪北地區經濟弱勢民眾篩檢情形，獲得民眾好評感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲也特別感謝第一線的醫護人員，及營新醫院提供場地來做為快篩檢站，現在每天來快篩站都有好幾百人，希望能夠服務到弱勢的朋友，讓弱勢的朋友沒有後顧之憂，更能避免產生確診的遺憾。

「謝謝台南市府團隊，安心多了！」後壁區低收入戶民眾陳小姐表示，因最近有頭痛、肌肉痠痛等症狀，且家中還有幼兒及長輩，擔心自己若確診，會傳染給抵抗力較弱的家人，因此在開放首日，就來快篩站檢測，市府在現場安排專業醫護人員協助快篩，讓自己放心許多。

快篩服務地點及時間分別為：溪南地區民眾可至新化體育公園（新化區公園路110號）、或松柏育樂中心（南區南門路263號），自5月4日(三)至5月8日(日)，上午9時至11時；溪北地區民眾，可至新營營新醫院（新營區隋唐街228號），自5月5日(四)至5月8日(日)，上午8時至10時。

▲市長黃偉哲5日上午與社會局長陳榮枝，前往新營區營新醫院篩檢站，視察溪北地區經濟弱勢民眾篩檢情形，獲得民眾好評感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局指出，若有症狀等疑慮的經濟弱勢族群，只要持公所發送之通知單及身分證、健保卡，即可前往快篩篩檢站，統計今日前往新營進行快篩之溪北地區低收入戶，包括鹽水區、後壁區、新營區、白河區、東山區等區域累計達31人。

黃偉哲表示，若市民為確診者的接觸者、或家用快篩陽性，請務必佩戴口罩並持身分證及健保卡，於期間內自行前往新化體育公園、南區松柏育樂中心或新營營新醫院進行鼻咽快篩、或PCR檢測。

▲市長黃偉哲5日上午與社會局長陳榮枝，前往新營區營新醫院篩檢站，視察溪北地區經濟弱勢民眾篩檢情形，獲得民眾好評感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長提醒列冊之低收民眾，如有發燒、頭痛、肌肉痠痛、食慾不振等輕症表徵者，盡快於指定時間前往快篩篩檢站進行快篩，保護自己也保護家人；另外，也呼籲市民應儘速安排施打第3劑疫苗，增加自身保護力，提升城市防疫力。

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