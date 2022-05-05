藥局前排翻「脫罩求幫篩」他看傻！藥師列6重點：兩類人才需要快篩

▲不少民眾搶買快篩試劑。資料照，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

記者曾筠淇／綜合報導

本土疫情持續延燒，不少民眾一早就去藥局門口搶排快篩試劑。就有一名藥師發文分享關於購買快篩試劑的6點心得，要大家確定沒問題了再購買。貼文曝光後，也引發底下網友共鳴。

這名男網友在臉書公開社團「宜蘭知識+」上貼文，分享他販售快篩試劑的心得，並歸納出6點：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、若不敢自行操作，或不想學習如何使用者，要先找到會操作的人

2、不敢插或不願插鼻子者先不要購買，身體有狀況再請專業的人處理

3、藥局屬於公共場所，不要在現場自行操作，同時也不要請工作人員當場操作，否則打噴嚏就麻煩了

4、快篩試劑有期限，放久會過期

5、有症狀或密切接觸者才需要快篩

6、不是天天篩，請依指揮中心規定或公司要求，需要才篩

原PO也強調，買快篩前請大家先思考這6點，確定沒問題再購買，買了是沒有辦法退換的。

▲快篩試劑。（圖／記者劉維榛攝）

文章曝光後，底下網友也紛紛回應，「真的有人蠻傻眼的，不會篩，叫藥局的人幫他篩，口罩就要拿下來了」、「現在一堆人跟風排隊購買，還囤積真是不可取」、「很多買來跟風當裝飾的」、「不敢篩，買有用嗎」、「說明寫要插入鼻孔約兩公分，大部分人自己用大概一公分就怕了，這樣效果就差了」。

此外，本站日前報導《太早太晚篩都抓不到！「家用快篩4眉角」曝光 醫：最好看到些黏液》，兒科醫師楊為傑表示，「太早篩、太晚篩都抓不到」，在症狀的高峰期是最容易抓到的；再來，若有症狀就早點篩，無症狀則建議在接觸的第2、3天篩，或第3至5天每天篩一次；第三，務必要取到分泌物、黏液，純口水或鼻水會降低準確度；最後則是多篩能增加準確度，很擔心的話，就增加自行篩檢的次數。