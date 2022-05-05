「快篩為何不夠？」他怒問+0時在幹嘛　全場酸炸：居心叵測

▲為了買快篩，許多人紛紛跑到藥局排隊。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣現在正走向與新冠病毒共存的路上，卻沒想到出現各種亂象，像是排隊搶實名制快篩、急診室擠爆等等，讓台人都傻眼。就有民眾在PTT的Gossiping板上發文，說他看到這樣的現象，只想問「快篩為何會不夠？」而這所衍伸出最主要的問題，也讓許多人直酸，「超前部署！部到哪去就不知道了。」

這位網友以「關於疫情，我就問一個問題」為題問卦，而他的這個問題就是「快篩為何會不夠？」文中表示，可能很多人會說，「拜託！南部很多好不好，根本沒人要買。」但南部還很多快篩，換句話說就是分配的方式可能不對。

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▲現在快篩難買，讓原PO納悶到底為何會不夠？（圖／記者李毓康攝）

他指出，台灣在疫情爆發前，有很長一段天天「+0」的日子，「這時候不就是應該要規劃，萬一疫情大爆發，處置的SOP？」認為趁那時候就要協調，萬一大規模爆發，學校如何應變？快篩試劑、醫療量能等問題，「沒有，完全沒有！全部都等到疫情爆發，才開始手足無措、亂成一團。」最後也直呼，「喔！可能這時候又會有人說，誰料到會爆發？可是，有人根據國外資料就料到了欸！」

話題掀起一陣議論，不少網友也開酸，「哈哈哈超前部署」、「不早備好，免費給全民用，現在缺」、「超前部署真的太厲害了」、「我就問一個問題，為什麼你不怪病毒」、「地方政府什麼都要自己買，乾脆獨立算了」、「南部很多個屁啦？X的也是排爆好嗎？」也有人假酸原PO，「馬後炮誰不會」、「你怎麼不早說」、「再問，就是居心叵測」、「你來指揮應該也不會太差？這麼會說你來做。」