怕戳不深！她「用口水滴鼻咽快篩」出現2條線　PCR也確診

▲快篩或PCR檢驗都需要戳鼻子，過程容易會有不適感。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

家用快篩試劑實名制上路，不過快篩需要「戳鼻子」採檢，不少人在操作上會有恐懼，不敢下手，一名網友表示，擔心鼻子戳不夠深，因此改用「唾液」採檢，怎料結果竟是陽性，隨後她去做PCR，結果也是陽性。

原PO在Dcrad發文，3日早上喉嚨痛去看醫生，回家做快篩是陰性，但是她還是有點擔心，怕自己戳鼻子不夠深，導致結果不準確，後來她改用唾液採檢，滴在鼻咽快篩試劑，「但我不是單純用口水，是先用吐痰的方式把口水含在嘴裡一至兩分鐘，再拿棉棒在口腔浸濕舔一舔，後面操作一樣」。

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原PO表示，快篩結果呈陽性，「不到30秒T線就直接顯現，再來C線才跑出來」，隔天她就到醫院做PCR，確診新冠肺炎，「用唾液做鼻子快篩，還是有一定的準確度」。

▲原PO用唾液檢測，結果為陽性 。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，引起網友討論，「我認識的醫生說，其實喉嚨也可以，看來有可能是真的」、「兒童快篩就是唾液採檢喔，但台灣還沒合法進口」、「嬰兒沒辦法戳鼻子，採集也是從咽喉口腔採集，所以應該是可以的吧」。底下也有醫院員工留言指出，「我是醫院員工，我們新年假期結束，院方是讓我們交回咽喉處唾液至檢驗科檢測」。

不過，「鼻咽快篩滴以口水檢測的作法」，目前尚未被認證為正確作法。本站曾報導《唾液快篩準確「只比丟硬幣好」！台大醫曝研究：唾液PCR更值得推廣》台大醫院智慧醫療中心副主任、哈佛大學公衛博士李建璋表示，最近一個荷蘭大規模臨床試驗顯示，唾液抗原快篩靈敏度只有66%，只比丟硬幣好一點，目前應該還無法取代鼻咽快篩。