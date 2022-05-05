媽要求「留10份快篩」　藥劑師拒絕遭嗆：少自命清高！對話惹眾怒

▲藥劑師拒絕私留快篩，被媽媽嗆。（圖／左，爆料公社／右，記者李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

快篩實名制已實施超過一周，因不少人上班、上課須有陰性證明，快篩試劑需求隨之上漲，藥局門口每天都可見排隊人潮。一名藥劑師表示，他媽媽要求他留5至10份快篩，拒絕後竟被嗆「少自命清高」，讓他相當無奈。

該名藥劑師在「爆料公社」發文表示，媽媽近日要求他從藥局自留5到10份快篩帶回家，因為哥哥上班時間不方便去買，原PO則回覆「我沒辦法拿，現在快篩都要實名制，而且我店裡配的劑量很有限」。

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原PO媽媽繼續說，「你先留個10劑快篩，下班再拿回來也不行？自己家人也不能幫忙嗎」，原PO回應，「我若這麼做，這樣跟當初剛開放打疫苗時那些政商權貴走後門優先打有何不同」、「我們不能這麼自私，這樣對那些每天一大早排隊等候的人不公平」。

▲藥劑師公開對話。（圖／爆料公社）



沒想到原PO媽竟回嗆，「這社會誰不自私？你少自命清高」。對話曝光後，不少網友憤怒表示，「你少自命清高這句話我會瞬間斷線耶」、「我覺得你教訓的很好」、「叫皇太后去排隊，親情勒索太可怕要是藥師每個都讓人開這後門，一般民眾該如何」。

全台共有4909間藥局參與快篩實名制販售，若想查詢販售地點以及存量，健保署提供4種快篩存量地圖，可快速找到住家附近藥局哪裡還有貨。

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