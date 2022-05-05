雙北曲線降低「確診黑數增加了」　沈政男揭原因

記者黃翊婷／綜合報導

國內本土疫情昨日（4日）增加2萬8420例，精神科醫師沈政男分析，雙北的曲線沒有中南部那麼陡峭，是因為採檢與通報量能開始緊繃，有些確診者沒有被抓出，成為黑數，而且4日增加的中重症案例比先前高，這也是黑數增加的另一個佐證。

▲國內本土疫情尚未達到高峰。（圖／記者李毓康攝）

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沈政男在臉書PO文中提到，指揮中心推測疫情高峰大約會落在5月20日，以4日新增2萬8420例本土確診來看，5月6日是否會突破6萬例，答案是不會，「事實上現在的Rt值大約是1.8到2，也就是3天變成1.8到2倍，不會變成3倍」，畢竟部分餐廳停止內用、遊樂園區關閉、學校改成線上教學等等，都有助於Rt值下降。

沈政男指出，4日北北基桃確診數加起來占全台的七成五，比先前低一點，再看雙北的曲線，竟然沒有中南部陡峭，這代表雙北的採檢與通報量能開始緊繃了，有些確診者沒有被抓出，成為黑數，但中南部還沒出現這個問題，所以曲線會比較陡。

而在中重症方面，沈政男分析，4日增加77例中重症，比先前高，這也是黑數增加的另一個佐證，因為中重症者一定會出來就醫，但黑數不會，所以比例就增加了，還好從近幾個月的平均看來，中重症仍維持在0.25％的低水平，這代表絕大多數染疫的人仍是安全的；另外要注意的是，死亡率又攀升了，達到萬分之二，雖然還是很低，但要注意後續發展。

▲兒童是否該打疫苗，也是近期家長們十分關注的議題。（圖／記者郭世賢翻攝）

沈政男說，指揮中心將輕症老年人的入院年齡上調至80歲，就是擔心床位不足，2週後高峰到來，若每天增加20萬例，以80歲族群約占1％來計算，相當於需要2000個床位，到時恐怕還要再上調入院年齡。

最後是疫苗的部分，沈政男表示，4日有一名20多歲的確診者打過3劑疫苗仍死亡的案例，應該是體質的關係，民眾不必太過憂慮；兒童疫苗部分，BNT已經在試驗當中，雖然還不知道何時可以開打，但如果家長不敢讓孩子打莫德納，BNT將是另一個選擇。

● 本文獲得沈政男醫師授權。