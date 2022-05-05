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16歲少女打疫苗後死亡「冰4個月未下葬」　他怒問2疑點

❗️直播現場＿疑似打疫苗致死，驗不出來的真相❗️ 馮小妹疑似接種疫苗後死亡，卻因官方接連疏失，遺體冰存逾百日無法下葬，面目全非，讓家屬心痛不已！官方向家屬馮媽媽表達盡速處理，將馮小妹列為重要個案，馮小妹終得進行遺體解剖，也總算可以入殮。然而，馮媽媽要的真相：馮小妹的真正死因到底是什麼？ 官方疏失不公不義，楊志良為馮小妹怒告政府求真相！ 與會者： ■台北市議員參選人郭榮先 ■前衛生署長楊志良 ■中華民國防疫學會理事長王任賢 ■受害者家屬馮媽媽 ⬇️直擊記者會現場⬇️

藥師監督·松信郭榮先發佈於 2022年5月3日 星期二

記者黃翊婷／綜合報導

台北市16歲馮姓少女接種BNT後，因不良反應不幸逝世，遺體冰存4個月仍無法下葬，讓母親心痛不已。新黨台北市議員參選人郭榮先4月曾陪同馮母召開記者會，他昨日（4日）再開記者會控訴，並提出2大疑點，分別為法醫研究所是否能驗出死亡與疫苗關聯性、疑似接種疫苗致死檢驗項目應該有哪些，希望相關單位能早日查出真正的死因。

北市少女打疫苗後死亡，冰存4個月未能下葬。（圖／翻攝自Facebook／藥師監督·松信郭榮先）

▲郭榮先再次陪同馮母召開記者會。（圖／翻攝自Facebook／藥師監督·松信郭榮先）

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郭榮先在臉書「藥師監督·松信郭榮先」PO文中提到，馮姓少女遺體冰存4個月，至今仍無法下葬，雖然官方向馮母表達會將此案列為重要個案，並對遺體進行解剖，好讓逝去的人可以早日入殮，但馮母想要的真相，到現在還沒有答案，「馮小妹的真正死因到底是什麼？」

郭榮先提出2大疑點，首先，法醫研究所是否能驗出死亡與疫苗關聯性，包含有無確實收到家屬所提的檢驗項目、哪些項目法醫研究所可以檢驗、不能驗的項目要怎麼處理、解剖報告是否可提供家屬參閱，他希望法醫研究所資訊公開透明，以正公德。

第二，郭榮先指出，疑似接種疫苗致死檢驗項目應該有哪些，法務部說要向衛福部確認，衛福部說要尊重法醫研究所，「請問，到底該驗些什麼？兩部互踢皮球，真相到底在哪裡？」

前衛生署長楊志良4日也以視訊連線方式表達意見，他認為，國內新冠疫苗接種後不良事件當中的死亡案例，遠比真正得到新冠肺炎死亡的還要多，但實際上能獲得賠償的卻非常少，馮姓少女在過程中遭受許多不公不義，應該加入國賠訴訟，他會盡力為馮姓少女爭取公道，並希望藉此讓真相水落石出。

中華民國防疫學會理事長王任賢也表示，預防接種諮詢委員會（ACIP）身為疫苗最高指導單位，必須負責做好鑑定這件事，這明顯是ACIP失職。

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