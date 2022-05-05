萬分之0.5機率！24歲女6天猝逝　Omicron沒那麼友善「3徵兆注意」

▲急診室人滿為患。（示意圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

一位打過第三劑BNT疫苗的24歲女子，染疫後變成重症過世，引起諸多討論。先前中研院生醫所研究員何美鄉引用美國數據指出，Omicron在少年間致死率是萬分之0.51。專家坦言「Omicron沒有想像中友善」、「與病毒共存沒有想像中簡單」。

指揮中心4日證實，日前通報重症的24歲女病逝。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，該案在今年2月下旬已經完成第三劑BNT疫苗接種，無慢性病史。羅一鈞表示，該案4/26發燒到院PCR確診，29日狀況未改善急診後診斷敗血症，期間病情惡化，5/1因出現心室顫動，急救無效過世。從發病到死亡僅有6天，死因判斷為新冠肺炎敗血性休克併多重器官衰竭。

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▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

根據《聯合報》報導，感染科專家、林口長庚副院長邱政洵透露，新冠病毒不是感冒病毒，還是有引起重症的機率。雖然施打疫苗可以預防九成重症，但還是有5%-10%的機率引起重症。「Omicron不是想像中友善，你以為他是溫馴小狗，還是會咬你。」

邱政洵提醒，未來如果要跟病毒共存，並需注意免疫力較差的長者等重症高危險族群，年輕人如果確診，如果出現呼吸喘、神智變化、高燒不退等危險徵兆，要提高警覺。