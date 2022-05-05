高登環球遭控黑箱放棄投標快篩劑　「希望國民黨能組團採購」

記者黃翊婷／綜合報導

本土疫情高峰將至，民眾抱怨買不到快篩，指揮中心日前緊急向22家廠商採購快篩試劑，卻被國民黨立法院黨團指控其中一家「高登環球生醫有限公司」是小吃店變身。對此，高登4日晚間發表聲明表示，否認公司前身為小吃店一事，同時表明決定不參加投標，「希望國民黨能組團採購，為台灣人民牟取更好的利益。」

▲國民黨團表示，高登環球生醫公司的前身是小吃店。（圖／記者黃國霖攝）

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國民黨團首席副書記長李德維、副書記長林思銘、立委鄭正鈐4日舉辦記者會並表示，指揮中心5月2日向高登環球生醫公司採購1700萬劑快篩試劑，並請該公司儘速向國外洽訂，但經過國民黨團調查，該公司資本額僅200萬，前身為順益屋食品有限公司，是在長庚醫院美食街的一家小吃店，根本不具備醫療專業，在2020年11月才變更名稱為高登環球生醫有限公司，根據財政部稅務入口網的資料，該公司經營「麵店、小吃店、飲料零售」，但去年8月5日該公司就被指揮中心納入15家申請醫療器材輸入的核准名單，「是怎樣的有力人士，才讓這家餐飲公司大變身？」

對此，高登4日晚間發表聲明，強調公司前身不是小吃店，而是企業辦理團伙公司，曾接觸許多台灣醫學科技的人才，轉型後投入研發各項生物醫學器材，不少商品都有獲得專利，國民黨立法院黨團卻以權貴思考、不體恤底層人民奮鬥的過程，從謀私利角度來批判公司，實在令人懷疑，「國民黨前景何在？」

▲指揮中心緊急向22家廠商採購快篩試劑，其中包含高登環球生醫公司。（圖／國民黨團提供）

高登指出，指揮中心從最初辦理緊急採購開始，就是依照徵用每劑95元的價格進行採購，經過公司連夜溝通，好不容易才在隔日讓韓國原廠勉強答應，結果雙方細節都還沒敲定，卻遭國民黨立法院黨團質疑，為了消弭暴利思考，公司已決定不參加投標，「希望國民黨能組團採購，為台灣人民牟取更好的利益。」

高登還在聲明中提到，公司資本有限，想為台灣爭取1700萬劑快篩試劑專案進口，粗估大約需要14億元的成本費用，還要加上政府需要提供0.5％損耗率備品，另外還有運輸費、包裝費、人力等費用，以及5％營業稅，獲利空間其實有限，幸好徵得昶虹國際股份有限公司（2443）董事長林俊輝同意，大家一起攜手合作守護全台人民的健康，希望能用最快的速度取得有效的快篩試劑進口，消除民眾的恐慌現象，這是少數政客沒有想到的地方。