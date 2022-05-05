快篩陽性視同確診　專家2關鍵贊成「紐西蘭經驗可行」

記者黃翊婷／綜合報導

指揮中心宣布取消實聯制後，近期將討論取消電子圍籬以及2類人快篩陽性視同確診等政策。中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬認為，紐西蘭也是快篩陽性視同確診，致死率沒有提升，醫療量能也沒有癱瘓，所以他覺得是可行的，若要避免染疫者刻意散播病毒，只要搭配適當的罰則就好。

▲快篩實名制上路後，每天都有民眾到藥局排隊購買。（圖／記者李毓康攝）

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中央流行疫情指揮中心日前宣佈取消實聯制，居家隔離也放寬為3+4天，民進黨立委賴惠員4日在立法院質詢時提問，電子圍籬耗費很多警政和民政等相關人力，啟用時間通常也要3天，是否會考慮取消？對此，指揮官陳時中回應，居家隔離的電子圍籬有考慮退場，這2天會跟地方政府談，由於目前居家隔離天數已經縮回3天，若民眾拿到隔離通知，等到電子圍籬啟動，也要將近3天，地方政府啟動又關掉，時間短、成本高，警政耗費也很大，現在應要求民眾自主配合自主隔離，不是靠政府。

至於外界呼籲實施「快篩陽性視同確診」，陳時中表示，居檢和居隔者這2天就會公布；另外，世界各國最後都用快篩取代PCR，是因為確診者帶有法律義務和限制人身自由變少，但台灣現在對確診者還有相當程度的限制人身自由，未來疫情到達高峰，確診者人身自由限制會降到最低，那時候前端診斷就可以放鬆。

根據《自由時報》報導，中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬對上述2項防疫方式表示贊同，並認為應該互為配套，因為快篩約有一成會是偽陽性，取消電子圍籬能減少後續的法律爭議，而紐西蘭同樣採用快篩陽性視同確診，在家採檢陰性就能出門，目前致死率未提升，醫療量能也沒有癱瘓，所以是可行的，若要避免染疫者刻意散播病毒，也可以搭配適當的罰則。