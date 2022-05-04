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枯木化身新北在地藝術　三重碧華公園生命之樹新意象

▲枯木化身新北在地藝術 三重碧華公園生命之樹展現新意象。（圖／新北市景觀處提供）

▲2隻Q版貓頭鷹取其叫聲及恩愛夫妻的形象為作品主題。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三重區碧華公園入口有株前已枯萎死亡的樟樹，為保留老樹在地意象，同時彰顯碧華公園特色，達成永續發展之理念，特別請木雕藝師吳俊毅老師以「布」為主題設計製作，在公園集勇街入口處建置一座「生命之樹」入口意象，重塑地方特色及增添公園景觀。

三重區公所及碧華里長林佳鴻一起用心維護公園環境，特別邀請宜蘭國立傳統藝術中心駐園藝師吳俊毅為碧華公園量身製作。以樹根為基座，樹幹為牌匾，由吳俊毅以陽刻手法雕出「碧華公園」，旁邊則利用樹幹及樹枝做成「生命之樹」，在樹幹中間挖洞種植鹿角蕨，周邊也種植多株的鹿角蕨。

▲枯木化身新北在地藝術 三重碧華公園生命之樹展現新意象。（圖／新北市景觀處提供）

▲宜蘭傳藝中心駐園藝師吳俊毅現場施作。

景觀處說，樹上可愛的2隻Q版領角鴞（台灣特有亞種），取其bo！bo！bo！（布！布！布！）的叫聲及恩愛夫妻的形象做為作品的主體，其中1隻特以台灣麻布（經防水及強化處理）製作，呼應碧華公園以「布」為主題之意象，同時也讓原本的枯木以充滿生命力的型態佇立公園內。

新北市景觀處表示，透過枯木再生所製作的入口意象，可以保留老樹的在地情感，讓老樹繼續守護在公園入口，同時打造在地特色，而三重區也打造了多座特色及全齡公園，歡迎民眾來體驗，更多公園資訊可上「來新北玩公園」網站查詢。

▲枯木化身新北在地藝術 三重碧華公園生命之樹展現新意象。（圖／新北市景觀處提供）

▲三重碧華公園入口意象。

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