警所樓上搞詐騙...長腿妹被逮　分析運彩賺5千萬「彩券全是P的」

記者陳以昇／新北報導

新北市刑大日前接獲線報，有詐騙集團利用社群媒體刊登台灣運彩中獎照片，吸引被害人投資小成本運動彩券中大獎，進而匯款數千元至數萬元獲得精準「賽事分析」，但實際上彩券根本是修圖，半年來詐騙金額高達5000多萬元，詐團更合法成立公司，設點在派出所樓上，但仍被警方查獲。

▲警方荷槍實彈破門 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，23歲吳姓男子在2021年底，合法設立娛樂公司徵才，招募詐騙集團成員加入，以合法掩護非法，將詐欺機房設點在新北市三重區大有派出所樓上。他們利用修圖軟體變造台灣運動彩券，竄改下注金額、賠率、中獎金額，再將假彩券貼到社群媒體上。

▼警方破門控制現場 。（圖／記者陳以昇翻攝）

「單場收下6.5倍輕鬆收」、「串二過關」，廣告的彩券上寫著輕鬆中獎、連續中獎等字眼，下注2萬贏得16多萬，營造出精準賽事分析，藉以吸引民眾上鉤，匯款數千至數萬元就可以獲得「高精準賽事分析」，事後根本沒中獎，受害民眾上百人，半年來詐騙金額高達5000多萬元。

▼詐騙集團隱身派出所樓上 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市刑事警察大隊經3個月跟監蒐證，上個月底（4月）27日，會同海山分局、保安大隊持搜索票破門攻堅詐騙機房，逮捕主嫌吳男及成員共25人到案，查扣現金400多萬元、台灣運彩退款收據、電腦、監視器等證物，全案依詐欺罪及偽造文書罪移送偵辦。

▼警方查扣現金400多萬元 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼詐騙集團將運動彩券P圖高中獎率，藉以收取被害人賽事分析費 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▼詐騙集團手法圖 。（圖／記者陳以昇翻攝）