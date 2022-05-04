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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／破萬！新北單日增10151例　侯友宜最新說明

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4日）公布新增28420本土個案、67例境外，新北10151例、台北5538例、桃園4814例、台中1680例、高雄1021例、基隆1003例等。新北市長侯友宜將於15時召開記者會，說明防疫最新進度。

新北市長侯友宜上午表示，新北市的確診人數尚未到達最高峰，專家學者預估的數字可做為參考數據，市府必須做最壞的打算、最好的準備，目前決戰點在於中、重症患者，希望中、重症在醫療體系受到妥適完善的照護。

侯友宜表示，新北目前重點工作就是放在保全醫療量能，目前專責病房1737床，比去年開得要多，目前收治918人，占床率52％，集中檢疫1368房，目前4成住房率，大海嘯還沒來，要不斷盤點，做好後續應變。

針對居隔轉型計畫，侯友宜表示，新北市的COVID-19疫苗覆蓋率已經達一定程度，從清零到共存，要確保中重症和高風險族群順利平安，相信中央一定也了解，呼籲中央盡快轉換推動居隔轉型。

根據新北的「居家快篩+自主健康管理7天」計畫，前3天不可搭乘大衆運輸，需全程戴口罩，禁止進入餐廳飲食、不能參加大型活動；每日快篩陰，可出門工作、必要時可採買生活必需品。

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

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